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Die TPV-Technology-Tochter AOC führt auf ihrer chinesischen Website einen neuen Gaming-Monitor namens AGP277KXM, der in die Agon-Ultra-Reihe eingeordnet wird. Der Fast-IPS-basierte 27-Zöller löst dank Dual-Modus wahlweise mit 5.120 x 2.880 Bildpunkten (5K, 16:9) bei maximal 180 Hz oder mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei bis zu 360 Hz auf. Das Backlight ist mit 2.304 QD-Mini-LED-Zonen ausgestattet, die für eine Spitzenhelligkeit von 1.600 cd/m² verantwortlich zeichnen. Letzteres ermöglicht eine VESA-Zertifizierung nach der höchsten HDR-Stufe für LC-Bildschirme: DisplayHDR 1400.

Zu den weiteren Eckdaten des AGP277KXM zählen 0,5 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe, ein Delta-E-Wert von unter 1 und ein typischer Strombedarf von 55 W. Die Punktdichte beläuft sich in 5K auf rund 218 ppi und ist folglich knapp 55 ppi höher als bei einem 27-Zoll-Monitor mit 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9). Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, Adobe RGB und DCI-P3 zu jeweils 98 %. FreeSync sorgt für Tearing-freie Spielesessions, wobei alternativ (also nicht zeitgleich) auf ein Anti-Blur-Tool zurückgegriffen werden kann. Zusatzfunktionen wie 24,5-Zoll-Bildmodi und ein Fadenkreuz-Overlay sind ebenfalls am Start.

Hinsichtlich Schnittstellen werden ein DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 65 W PD geboten. Die 65 W gelten jedoch nur bei SDR, denn die Ladeleistung senke sich laut AOC bei HDR auf 15 W. Auf ergonomischer Seite will der Hersteller mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen. Am seitlichen Displayrand ist ein ausklappbarer Kopfhörerhaken montiert.

Der ohne Standfuß 6,4 kg schwere AOC Agon Ultra AGP277KXM wartet mit PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einem KVM-Switch auf. Zu westlichen Release-Plänen hat sich der Hersteller noch nicht geäußert. Der mit 5K165, WQHD330, HDR 1000 und ebenfalls 2.304 Mini-LED-Zonen antretende Mitbewerber LG UltraGear 27GM950B ist aktuell übrigens zu Straßenpreisen ab 879 Euro erhältlich.