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Alienware erweitert sein OLED-Portfolio zur IFA 2026 um zwei neue Gaming-Monitore. Während der Alienware AW3226Q mit einem 32 Zoll großen 4K-Panel und RGB-Stripe-Tandem-OLED eine gute Schriftstellung liefern dürfte, richtet sich der Alienware AW2527HX mit einer hohen Wiederholfrequenz von 560 Hz an eSport-Enthusiasten.

Beim AW3226Q setzt Alienware auf ein 32-Zoll-Panel mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Zum Einsatz kommt die RGB-Stripe-Tandem-OLED-Technik. Durch den mehrlagigen Aufbau sollen eine höhere Helligkeit und eine bessere Effizienz erreicht werden. Gleichzeitig kommt eine RGB-Stripe-Subpixelstruktur zum Einsatz, die unter anderem eine saubere Textdarstellung ohne störende Farbsäume ermöglichen soll, zuletzt konnten wir dies beim Test des ASUS ROG Swift PG27UCWM sehen. Ein zusätzlicher Polarisationsfilter soll dafür sorgen, dass die OLED-typisch tiefen Schwarzwerte auch in helleren Umgebungen möglichst erhalten bleiben.

Für die HDR-Darstellung nennt Alienware eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 cd/m². Der DCI-P3-Farbraum soll zu 99 % abgedeckt werden, die werkseitige Kalibrierung wird mit einem Delta E von kleiner 2 angegeben. Zertifiziert ist der Monitor nach VESA DisplayHDR True Black 400, zusätzlich wird Dolby Vision unterstützt.

Die Wiederholfrequenz liegt bei 165 Hz, die Reaktionszeit wird OLED-typisch mit 0,03 ms angegeben. Es gibt also gerade im Bereich der Wiederholfrequenz deutlich schnellere Geräte. Für die meisten Anwender sollte das Gebotene aber ausreichend sein. NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro und VESA AdaptiveSync sind ebenfalls mit von der Partie.

Bei den Anschlüssen stehen zweimal HDMI 2.1 FRL und einmal DisplayPort 1.4 zur Verfügung. Hinzu kommen USB-A- und USB-C-Downstream-Ports, wobei Typ-C-Geräte lediglich mit bis zu 15 W geladen werden können. Der Standfuß erlaubt eine Anpassung von Höhe, Neigung und Drehung.

Schnelles Kleinformat: Alienware AW2527HX

Der Alienware AW2527HX setzt auf ein 24,5 Zoll großes QD-OLED-Panel mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Die vergleichsweise geringe Auflösung und kleine Diagonale spielen für die anvisierte Zielgruppe aber vermutlich keine große Rolle. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 560 Hz richtet sich der Monitor vor allem an Spieler schneller FPS-Titel, bei denen eine möglichst geringe Latenz wichtig ist.

Die minimale Reaktionszeit gibt Alienware auch hier mit 0,03 ms an. Über DisplayPort 2.1 mit UHBR13.5 kann das Signal ohne Display Stream Compression übertragen werden.

Alienware nennt eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 cd/m² sowie eine Zertifizierung nach VESA DisplayHDR True Black 600. Eine matte AGLR-Beschichtung soll zudem Reflexionen reduzieren.

Der Alienware AW3226Q soll im Herbst weltweit für 699,99 US-Dollar auf den Markt kommen. Einen Euro-Preis nennt Alienware bislang nicht. Der AW2527HX soll Anfang 2027 folgen, der Preis wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.