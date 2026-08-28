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Samsung Display zeigt auf der Gamescom 2026 neue QD-OLED-Displays, die in Zusammenarbeit mit den Spieleunternehmen CAPCOM, KRAFTON und CD PROJEKT RED entstanden sind. An den Ständen der jeweiligen Partner können Besucher aktuelle und kommende Titel auf insgesamt rund 180 QD-OLED-Monitoren und -Fernsehern spielen und/oder ansehen.

Am CAPCOM-Stand stehen unter anderem Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, PRAGMATA, Street Fighter 6 und Mega Man: Dual Override zum spielen bereit. Dafür werden 90 QD-OLED-Monitore eingesetzt, darunter Modelle von EVNIA, Gigabyte und MSI. KRAFTON hingegen präsentiert drei kommende Titel: Project ZETA, Age Twisters und TARAE: The Unbound – auf 85 Alienware-QD-OLED-Monitoren. Zusätzlich wird ein Video zur QD-OLED-Penta-Tandem-Technologie gezeigt. Am Stand von CD PROJEKT RED läuft der Trailer zur Erweiterung Songs of the Past für The Witcher 3: Wild Hunt auf acht QD-OLED-Fernsehern. Drei weitere Monitore mit QD-OLED-Panels dienen für Gameplay-Vorführungen.

Samsung Display nennt als technische Merkmale der QD-OLED-Panels Reaktionszeiten von rund 0,03 Millisekunden, echtes Schwarz durch die eben selbstleuchtenden Pixel sowie hohe Farbreinheit und einen großen Farbraum durch Quantum Dots. Doch dies ist nicht wirklich neu. Samsung kündigt an, bis Ende 2026 24,5-Zoll-Full-HD-QD-OLED-Panels in Massenproduktion zu nehmen. Das Format richtet sich vor allem an den eSports- und FPS-Markt mit 720 Hz und sogar bis 1.100 Hz. Mehrere PC-Hersteller haben dabei auf der Messe Pläne für neue Monitore mit diesen Panels vorgestellt.

Laut Marktforscher Omdia hat Samsung Display im Vorjahr rund 2,5 Millionen QD-OLED-Panels für Monitore ausgeliefert und damit einen Anteil von knapp 75 % am Markt für OLED-Monitor-Panel für sich beansprucht. Brad Jung, Vice President und Leiter des Large Display Marketing Teams bei Samsung Display, erklärte, Gaming sei ein Bereich, in dem Nutzer Reaktionszeit und Bildqualität besonders unmittelbar wahrnehmen. Mit zusätzlichen Inhalten und der Erweiterung um das 24,5-Zoll-Segment wolle das Unternehmen seine Position im Premium-Gaming-Markt festigen.