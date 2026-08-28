Werbung

Neben den Tandem-WOLED-Modellen ROG Strix XG259QWPG Ace und ROG Swift PG259QWS Ace hat das taiwanesische Unternehmen ASUS zwei weitere Gaming- und E-Sport-Monitore im 24,5-Zoll-Format auf der Agenda stehen. Sowohl der ROG Strix XG259QDNS Ace als auch der ROG Strix XG259QDPG Ace besitzen ein mattes RGB-QD-OLED-Panel mit BlackShield, der eine härtere Beschichtung und weniger rötliche bzw. lilafarbene Farbstiche in hellen Umgebungen bietet.

Beide Neuheiten sind nach DisplayHDR True Black 600 zertifiziert, unterstützen HDR10 und decken den DCI-P3-Farbraum zu 99 % ab. Darüber hinaus ist von 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) und einer Spitzenhelligkeit von 1.800 cd/m² die Rede. Die Auflösung beträgt 1.920 x 1.080 Bildpunkte (Full HD, 16:9). Während der XG259QDNS eine Bildwiederholrate von maximal 360 Hz verspricht, beschleunigt der XG259QDPG sogar auf bis zu 560 Hz. Die Punktdichte beläuft sich jeweils auf rund 90 ppi, was manch einem Nutzer zu grobkörnig sein könnte.

FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zeichnen für ein Tearing-freies Spielvergnügen verantwortlich. Ob auch ELMB als Modus gegen Bewegtbildunschärfe am Start sein wird, geht aus dem bisherigen Infomaterial hingegen nicht hervor. Ein spezieller Transistor (GaNFET, "Gallium Nitride Field-Effect Transistor") soll die Abwärme um bis zu 35 % reduzieren können. Im Übrigen steht ein Abwesenheitssensor bereit, der auf ein Schwarzbild umschaltet, sobald sich der Nutzer vom Bildschirm entfernt.

Als grafische Schnittstellen werden jeweils zwei HDMI-2.1-Eingänge und ein DisplayPort 1.4 beworben. Der XG259QDPG weist zusätzlich einen USB-Hub auf. Zu den Ergonomie-Eigenschaften zählen unter anderem eine Neigungsverstellung und eine Höhenverstellbarkeit um 155 mm, wobei ein Echtzeit-Positionssensor zu einer schnellen Wiederherstellung der bevorzugten Neigung oder Höhe beitragen soll. Die mit einer Antireflexionsbeschichtung versehenen neuen ASUS-ROG-Strix-Produkte sollen voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2026 auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Der Hersteller dürfte drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung gewähren und hat noch keine UVP verkündet.