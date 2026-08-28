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iiyama zeigt auf der Gamescom 2026 zwei neue G-Master-Monitore, die gänzlich unterschiedliche Zielgruppen bedienen sollen, aber beide dem Gaming-Sektor zugeschrieben werden. Während der 49 Zoll große GCB4986DQSNP-B1 Gold Phoenix auf dem Messestand in zwei Rennsimulatoren zum Spielen einlädt, bedient der 27 Zoll GOB2701QSC-B1 Titan Falcon alle anderen Spielestationen für PC und PlayStation 5 am Stand. Ersterer wird allerdings noch ein wenig auf sich warten lassen. Letzterer soll schon in den nächsten Wochen für aggressive 449 Euro nach Deutschland kommen.

Das 49-Zoll-Modell ist 1000R gekrümmt, setzt auf ein VA-Panel mit schnellen 240 Hz und soll ab September zu einem Preis ab etwa 800 Euro nach Deutschland kommen. Auf der Messe ist das Gerät ein Vorserien-, bzw. Vorschauprodukt. Genaue Leistungsdaten will man daher erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Sicher ist jedoch, dass im Ultrawidescreen ein USB-Hub mit USB-C-Power-Delivery mit bis zu 90 W integriert ist. Etwas weiter und konkreter ist man beim iiyama GOB2701QSC-B1 Titan Falcon, dem ersten Gaming-OLED des Herstellers.

Das 27-Zoll-Panel arbeitet mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, 280 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms GtG. Zum Einsatz kommt ein OLED-Panel der vierten Generation. iiyama nennt ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 sowie eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 cd/m² bei kleinen Bildbereichen. Bei den Anschlüssen ist der Titan Falcon auf mehrere Zuspieler ausgelegt: Zwei HDMI-2.1-Eingänge und DisplayPort 1.4 bedienen den PC- und Konsolenbereich. USB-C übernimmt eine Docking-Funktion mit bis zu 65 W Ladeleistung, dazu kommen ein USB-3.2-Hub und ein KVM-Schalter.

Außerdem ist der Monitor G-SYNC Compatible und AMD FreeSync Premium zertifiziert. Der höhenverstellbare Standfuß bietet 150 mm Verstellweg, zwei 5-W-Lautsprecher sind ebenfalls integriert.

Der neue Titan Falcon soll in Deutschland schon in Kürze für 449 Euro in den Läden stehen. iiyama will sein Deutschlandgeschäft in den kommenden Monaten wieder kräftig ankurbeln.