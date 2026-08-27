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ASUS kündigt mit dem ROG Swift OLED PG259QWS Ace einen neuen Gaming-Monitor für den professionellen E-Sport an. Das bloß 24,5-Zoll große Modell will dabei vor allem mit seiner sehr hohen Bildwiederholrate von 720 Hz punkten und wird beim PGL CS2 Major Singapore 2026 als offizieller Turniermonitor eingesetzt. Nach Angaben von ASUS handelt es sich dabei zugleich um das erste Counter-Strike-Major, das auf OLED-Monitoren ausgetragen wird.

Technische Grundlage des PG259QWS Ace ist ein TrueBlack Glossy Tandem-WOLED-Panel mit einer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln. ASUS gibt eine Reaktionszeit von 0,02 Millisekunden und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.700 Nits an. Gegenüber der vorherigen WOLED-Generation soll das Panel eine um bis zu 15 % höhere Spitzenhelligkeit und ein um 25 % größeres Farbvolumen erreichen. Gleichzeitig verspricht der Hersteller eine um bis zu 60 % verlängerte Lebensdauer des OLED-Panels.

Trotz seiner klaren Ausrichtung auf hohe Bildraten beschränkt sich der Monitor nicht auf typische E-Sport-Eigenschaften. Denn laut ASUS deckt das Panel 99,5 % des DCI-P3-Farbraums ab und arbeitet mit einer echten 10-Bit-Farbdarstellung. Zu einer Farbabweichung von Delta E unter 2 gesellt sich dabei eine Zertifizierung nach VESA DisplayHDR True Black.

Mehrere Funktionen wurden aber speziell für den Einsatz in Turnieren entwickelt. Dazu gehört unter anderem ein Positionssensor, mit dessen Hilfe Spieler ihre bevorzugte Monitorposition an unterschiedlichen Veranstaltungsorten reproduzieren können. Maßmarkierungen am Standfuß und am Sockel sollen ebenfalls dabei unterstützen, eine zuvor verwendete Einstellung wiederherzustellen.

Für den Schutz des Panels integriert Asus OLED Care Pro. Bestandteil davon ist ein Neo-Proximity-Sensor, der die Anwesenheit des Nutzers erkennt und Maßnahmen zum Schutz des OLED-Panels ermöglichen soll. Hinzu kommt eine GaNFET-basierte Lösung, mit der Asus die Wärmeentwicklung reduzieren und damit zur längeren Lebensdauer des Displays beitragen will. Für das Modell gilt eine dreijährige Garantie, die auch Burn-in einschließt.

Der neue E-Sport-OLED-Monitor soll ab dem vierten Quartal 2026 erhältlich sein. Asus stellt dabei zunächst eine Preisempfehlung von 1.149 Euro in den Raum.