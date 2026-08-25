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Das 2014 in China gegründete Unternehmen Titan Army hat auch in Deutschland schon manch einen PC-Monitor veröffentlicht. Mit dem P276MX Ultra wurde nun ein neuer 27-Zoll-Bildschirm vorgestellt, der sich vornehmlich an Creator richtet, den Eckdaten nach aber auch sehr ordentlich zum Spielen geeignet sein dürfte. Das verbaute IPS-Panel stammt wahrscheinlich von BOE (ME270L7B-N) und löst nativ mit 5.120 x 2.880 Bildpunkten (5K, 16:9) bei maximal 180 Hz auf, kann per Dual-Modus aber jederzeit auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und bis zu 360 Hz umgeschaltet werden. Die Punktdichte beläuft sich in 5K auf rund 218 ppi.

Die Neuheit setzt auf ein 2.304 QD-Mini-LED-Zonen starkes Backlight, was für eine Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m² und eine Zertifizierung nach DisplayHDR 1400 sorgt. Ein ATW-Polarizer ("Advanced True White") verspricht derweil einen minimierten IPS-Glow bei dunklen Bildinhalten oder schrägen Betrachtungswinkeln. Außerdem werden solide Antireflexionseigenschaften in Aussicht gestellt. Zu den weiteren Merkmalen des P276MX Ultra gehören 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 und ein 1 ms schneller Grauwechsel. Adaptive Sync ist gegen Tearing vertreten.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht exakt dem hier vorgestellten Modell.)

Alternativ zur Anti-Tearing-Maßnahme steht mit DyDs 2.0 ein modernes Anti-Blur-Tool bereit, wobei noch unklar ist, ob es mit Dual-Backlight-Technologien wie ELMB 2 mithalten kann. Mit Blick auf die Schnittstellen zeigen sich HDMI 2.1, DisplayPort, USB-A, USB-B, USB-C (DP-Alt-Modus, 90 W PD) und ein Kopfhörerausgang. Der DisplayPort soll angeblich nur in Version 1.4 vorliegen, was in Anbetracht der 5K-Auflösung natürlich ein Sparen an völlig falscher Stelle wäre. Die Ergonomie lässt mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus und einer Höhenverstellbarkeit hingegen kaum Wünsche offen.

Ob, wann und zu welchem Preis der Titan Army P276MX Ultra im Westen veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht verraten. Die Chancen stehen jedoch gut, dass nicht nur asiatische Märkte mit dem Modell bedient werden. Der ebenfalls mit 5K-Dual-Hz, 2.304 Mini-LED-Zonen und 90 Watt PD, aber DisplayPort 2.1 und HDR 1000 antretende Gaming-Monitor LG UltraGear 27GM950B wechselt übrigens zu Straßenpreisen ab zurzeit 879 Euro den Besitzer.