News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#Lenovo #P27UD-40 #Monitor #Business #Office #Thunderbolt #4K #Daisy-Chain #Dockingstation

4K-UHD, Thunderbolt 4 und Daisy-Chaining

Lenovo listet den Business-Monitor ThinkVision P27UD-40

Portrait des Authors


Lenovo listet den Business-Monitor ThinkVision P27UD-40
0

Werbung

Lenovo führt auf seiner offiziellen Website einen neuen 27-Zoll-Monitor namens ThinkVision P27UD-40, bei dem es sich um ein kleineres und großteils identisches Schwestermodell des seit November 2025 in Deutschland verfügbaren ThinkVision P32UD-40 handelt. Der für Business- und Office-Zwecke konzipierte 27-Zöller verfügt über ein IPS-Panel, löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf und dürfte dank einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ein flüssiges Arbeiten ermöglichen. Die Punktdichte von rund 163 ppi verspricht eine scharfe Textdarstellung.

Neben (schwacher) HDR10-Unterstützung bewirbt Lenovo den P27UD-40 mit 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 350 cd/m² Leuchtdichte, 4 bis 6 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastumfang von 1.500:1 und einem Delta-E-Wert von unter 2. Außerdem werden 99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 98 % DCI-P3 in Aussicht gestellt. Beim Anschluss mehrerer Endgeräte sind der integrierte KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) von Nutzen. Wer möchte, kann auch die herstellereigene modulare Webcam ThinkVision MC60 oder die Soundbar MS30 optional nachrüsten. Kostenpunkt: ab rund 50 bzw. 23 Euro.

Lenovo ThinkVision P27UD-40 mit 4K-UHD und Thunderbolt 4
Lenovo ThinkVision P27UD-40 mit 4K-UHD und Thunderbolt 4
Lenovo ThinkVision P27UD-40 mit 4K-UHD und Thunderbolt 4
Lenovo ThinkVision P27UD-40 mit 4K-UHD und Thunderbolt 4

Bei den Schnittstellen fährt Lenovo einiges auf: DisplayPort 1.4 und Thunderbolt 4 (140 W PD) liegen jeweils als Ein- und Ausgang vor, wodurch Multi-Monitor-Setups per Daisy-Chaining ermöglicht werden. Zusätzlich stehen HDMI 2.1, eine 2,5 Gbit/s schnelle RJ-45-Buchse, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und ein USB-C-Anschluss mit 15 W PD zur Verfügung. Die Ergonomie will mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 155 mm, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen.

Der typische Strombedarf des 27-Zöllers beläuft sich auf 19 W, das Gewicht ohne Standfuß auf 4,6 kg und die Abmessungen auf 613,4 x 357,0 x 46,0 mm (B x H x T). Release-Informationen bleibt Lenovo zum mit drei Jahren Garantie versehenen ThinkVision P27UD-40 noch schuldig. Preislich würden wir von unter 600 Euro ausgehen, da das 32-Zoll-Geschwister bereits ab rund 621 Euro erworben werden kann.

Quellen und weitere Links
#Lenovo
#P27UD-40
#Monitor
#Business
#Office
#Thunderbolt
#4K
#Daisy-Chain
#Dockingstation
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top