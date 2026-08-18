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Lenovo führt auf seiner offiziellen Website einen neuen 27-Zoll-Monitor namens ThinkVision P27UD-40, bei dem es sich um ein kleineres und großteils identisches Schwestermodell des seit November 2025 in Deutschland verfügbaren ThinkVision P32UD-40 handelt. Der für Business- und Office-Zwecke konzipierte 27-Zöller verfügt über ein IPS-Panel, löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf und dürfte dank einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ein flüssiges Arbeiten ermöglichen. Die Punktdichte von rund 163 ppi verspricht eine scharfe Textdarstellung.

Neben (schwacher) HDR10-Unterstützung bewirbt Lenovo den P27UD-40 mit 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 350 cd/m² Leuchtdichte, 4 bis 6 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastumfang von 1.500:1 und einem Delta-E-Wert von unter 2. Außerdem werden 99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 98 % DCI-P3 in Aussicht gestellt. Beim Anschluss mehrerer Endgeräte sind der integrierte KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) von Nutzen. Wer möchte, kann auch die herstellereigene modulare Webcam ThinkVision MC60 oder die Soundbar MS30 optional nachrüsten. Kostenpunkt: ab rund 50 bzw. 23 Euro.

Bei den Schnittstellen fährt Lenovo einiges auf: DisplayPort 1.4 und Thunderbolt 4 (140 W PD) liegen jeweils als Ein- und Ausgang vor, wodurch Multi-Monitor-Setups per Daisy-Chaining ermöglicht werden. Zusätzlich stehen HDMI 2.1, eine 2,5 Gbit/s schnelle RJ-45-Buchse, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und ein USB-C-Anschluss mit 15 W PD zur Verfügung. Die Ergonomie will mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 155 mm, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen.

Der typische Strombedarf des 27-Zöllers beläuft sich auf 19 W, das Gewicht ohne Standfuß auf 4,6 kg und die Abmessungen auf 613,4 x 357,0 x 46,0 mm (B x H x T). Release-Informationen bleibt Lenovo zum mit drei Jahren Garantie versehenen ThinkVision P27UD-40 noch schuldig. Preislich würden wir von unter 600 Euro ausgehen, da das 32-Zoll-Geschwister bereits ab rund 621 Euro erworben werden kann.