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Neben dem ROG Strix XG27UCMG hat der taiwanesische Hersteller ASUS einen weiteren Monitor mit neuartigem Triple-Hz-Modus in der Pipeline. Nativ löst der Fast-VA-basierte und 27 Zoll große TUF Gaming VG27WQ5F mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erreicht dabei eine maximale Bildwiederholfrequenz von 220 Hz. Als Optionen für höhere Frameraten oder eine geringere Eingabeverzögerung stehen aber auch Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 280 Hz und HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 410 Hz bereit. Dies gilt allerdings nur für den DisplayPort 1.4, denn an beiden HDMI-Schnittstellen (2.1, TMDS) wird man auf 144 Hz (WQHD), 240 Hz (Full HD) bzw. 400 Hz (HD) begrenzt.

Die übrigen Merkmale entsprechen im Prinzip einem Gaming-Modell aus dem Budgetsegment. Der mit 1.500R gekrümmte VG27WQ5F verspricht einen 1 ms schnellen Grauwechsel, erzielt 10 Bit Farbtiefe (wahrscheinlich per 8 Bit + FRC) und deckt den sRGB-Farbraum zu 99 % ab. Die Punktdichte beläuft sich (in WQHD) auf rund 109 ppi, die typische Helligkeit auf 300 cd/m² und der Kontrastumfang auf 5.000:1. Letzteres stellt einen soliden Schwarzwert in Aussicht, doch leiden VA-Displays gern unter Black Smearing oder Ghosting. Die Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync Premium lässt sich dank ELMB-Sync mit einem Anti-Blur-Tool kombinieren. Die Sinnhaftigkeit der zwei verbauten 2-W-Lautsprecher und der schwachen HDR10-Unterstützung darf derweil bezweifelt werden.

Neben den oben erwähnten grafischen Signaleingängen ist ein klassischer Kopfhörerausgang am Start. Auf ergonomischer Seite geizt ASUS und ermöglicht lediglich eine Neigungsverstellung. Zusätzlich sind eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung vorhanden. Das sogenannte ASUS Power Sync kann kompatible, per HDMI verbundene Endgeräte auf Wunsch ein- oder ausschalten, sobald der Monitor an- oder abgeschaltet wird. Die Leistungsaufnahme des TUF Gaming VG27WQ5F wird auf unter 20 W beziffert, was sich auf SDR beziehen dürfte. Das Gerät hat ohne Standfuß ein Gewicht von 3,8 kg und Abmessungen von 612 x 364 x 93 mm (B x H x T).

ASUS verriet uns auf Anfrage, dass voraussichtlich im 4. Quartal 2026 mit der deutschen Marktfreigabe zu rechnen sei. Ein offizieller Verkaufspreis steht noch aus.