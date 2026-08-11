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Das taiwanische Unternehmen AOC hat einen neuen Gaming-Monitor namens U27G4FD enthüllt, der dem zur Computex 2026 vorgestellten Acer Predator XB273K 3D technisch sehr ähnelt. Die Besonderheit beider Modelle: Sie können auf 27 Zoll ohne Spezialbrille 3D-Inhalte anzeigen. Bei der AOC-Neuheit soll man nahtlos zwischen 2D- und 3D-Darstellung wechseln können. Ob wie beim Acer-Modell ein Eye-Tracker vorhanden ist oder über Tools beispielsweise 2D-Games mit einem 3D-Effekt versehen werden können, geht aus den Informationen der offiziellen Produktseite nicht hervor.

Der U27G4FD setzt auf Fast-IPS-Technologie, löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 180 Hz auf und unterstützt HDR10. Letzteres dürfte wegen des fehlenden Dimmings und der typischen Leuchtdichte von lediglich 400 cd/m² allerdings kaum überzeugen können. Neben den genannten Eckdaten wirbt AOC mit 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe (wahrscheinlich 8 Bit + FRC), einem Kontrastumfang von 1.200:1, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einer typischen Leistungsaufnahme von 40 W. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95 %.

An Schnittstellen finden sich zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ-A, 1 x Typ-B). Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight. Für ein Tearing-freies Spielerlebnis zeichnen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich, wobei per MBR-Sync eine zeitgleiche Nutzung mit einem Anti-Blur-Tool möglich ist.

Der ohne Standfuß 5,1 kg schwere AOC U27G4FD misst 613,3 x 380,5 x 64,4 mm (B x H x T), weist eine Punktdichte von rund 163 ppi auf und bringt zwei interne 5-W-Lautsprecher mit sich. Ob absehbar eine Veröffentlichung auf westlichen Märkten wie dem deutschen erfolgen soll, ist ungewiss. Falls ja, dürfte sich der Verkaufspreis in der Nähe des Acer Predator XB273K 3D bewegen, also um 1.500 Euro herum.