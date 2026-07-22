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Die TPV-Technology-Tochter MMD bedient den chinesischen Markt mit einem neuen Monitor für Business- und Office-Zwecke. Es handelt sich konkret um den Philips 27E2N6900QW mit Penta-Tandem-QD-OLED von Samsung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist also auch ein RGB-Subpixel-Layout (V-Stripe) vorhanden, das Schrift ohne Farbsäume darstellen können dürfte. Der 26,5-Zöller löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) bei maximal 120 Hz auf, sodass ein flüssiges Arbeiten möglich sein sollte.

Der Kontrastumfang wird auf 1.500.000:1 beziffert, die Farbtiefe auf 10 Bit, die Reaktionszeit auf 0,03 ms (Grau zu Grau), der Delta-E-Wert auf unter 1 und die Punktdichte auf rund 166 ppi. Was Helligkeitswerte betrifft, ist von QD-OLED-typischen 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) die Rede. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99,1 % und Adobe RGB zu 96,5 %. Im Fall mehrerer angeschlossener Endgeräte kann auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einen KVM-Switch zurückgegriffen werden.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell.)

Der Bildschirm ist Calman-verifiziert und nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert, lässt sich lediglich neigen sowie 110 mm in der Höhe verstellen und beherbergt zwei 2-W-Lautsprecher. Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort (1.4 statt 2.1), zwei USB-C-Anschlüssen (1 x DP-Alt-Modus und 96 W PD, 1 x 15 W PD) und zwei USB-A-Buchsen. Eine Anti-Tearing-Maßnahme wird übrigens bislang nicht beworben, was nicht heißen muss, dass tatsächlich keine an Bord ist.

Ob der in Weiß und Silber gehaltene Philips 27E2N6900QW absehbar auch westliche Märkte wie den deutschen erreichen soll, ist ungewiss. Der Start einer chinesischen Vorbestellphase ist für den 24. Juli 2026 angesetzt, wobei der Verkaufspreis bei umgerechnet knapp 712 Euro liegen soll.