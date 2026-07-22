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Samsung Display hat den vollständigen Lieferbeginn von Tandem-OLED-Panels für Notebooks bekannt gegeben, die die neue VESA-Zertifizierung DisplayHDR True Black 1400 erfüllen. Damit beabsichtigt das Unternehmen gemeinsam mit globalen PC-Herstellern den Premium-Notebook-OLED-Markt durch deutlich gesteigerte Helligkeitsleistung auszubauen. Heute startet die K-Display 2026 und auf diesem Event wird Samsung Display das neue Panel genauer vorstellen.

Die von VESA in diesem Monat eingeführte Stufe True Black 1400 verlangt einen Schwarzwert von maximal 0,0005 Nits bei einer Spitzenhelligkeit von 1.400 Nits (bei 10 % On-Pixel-Ratio). Damit liegt die Helligkeitsanforderung 40 % über dem bisherigen Spitzenwert True Black 1000. Die Zertifizierung verbindet die charakteristische tiefe Schwarzdarstellung von OLED mit deutlich höherer Helligkeit für herausragende Bildqualität. Das neue Tandem-OLED-Panel von Samsung Display erreicht auf Panelebene Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.600 Nits, was mehr als 40 % über den etwa 1.100 Nits herkömmlicher Single-Stack-OLED-Panels liegt. Es zählt damit zu den hellsten derzeit kommerziell verfügbaren OLED-Panels für Notebooks.

Die Tandem-Architektur stapelt zwei organische Emissionsschichten. Dadurch steigt die Lichtausbeute: Bei gleichem Strom wird höhere Helligkeit erreicht, oder bei gleicher Helligkeit die Belastung der einzelnen Schichten gesenkt, wodurch die Lebensdauer verlängert werden soll. Unter typischen Notebook-Betriebsbedingungen bietet das Samsung-Tandem-OLED-Panel mehr als die doppelte Lebensdauer eines herkömmlichen Single-Stack-OLEDs. Zusätzlich tragen neu entwickelte Materialien zu Effizienz und Stabilität bei.

Samsung Display präsentiert das Panel vom 22. bis 24. Juli 2026 auf der K-Display 2026 in der COEX in Seoul im Bereich „Ultimate Performance Showcase“. Dort werden auch Creator-Inhalte (Video-Editing und -Review) gezeigt, um die hohe Bildqualität live erlebbar zu machen.

Lenovo mit erstem Notebook

Es gibt zudem bereits ein erstes Notebook, das die neue Vesa-Zertifizierung erfüllt. Das Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition erhielt die True-Black-1400-Zertifizierung am 8. Juli. Weitere Hersteller wie ASUS, Dell und MSI wollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 bis 2027 entsprechende Geräte vorstellen.