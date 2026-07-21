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QD-Mini-LED und DisplayHDR 1000

AOC China enthüllt neuen Q27G4SM mit WQHD und 340 Hz

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AOC China enthüllt neuen Q27G4SM mit WQHD und 340 Hz
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Das in Taiwan beheimatete Unternehmen AOC führt auf seiner chinesischen Website den neuen Q27G4SM. Es handelt sich um ein 27 Zoll großes Fast-IPS-Gerät, dessen Backlight 1.152 QD-Mini-LED-Zonen aufweist. Genug für 1.200 cd/m² Spitzenhelligkeit und eine DisplayHDR-1000-Zertifizierung, doch zu wenig, um störende Halo- oder Blooming-Effekte zu verhindern. Selbst Modelle mit 2.304 Zonen sind davor gänzlich gefeit. Die Neuheit verspricht außerdem maximal 340 Hz Bildwiederholfrequenz in WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und erzielt einen 1 ms schnellen Grauwechsel. Weiterhin kann man dem Datenblatt zufolge mit 10 Bit Farbtiefe, 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und einer soliden Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2) rechnen. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi, der typische Strombedarf auf 35 W.

Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Als Anti-Tearing-Maßnahme ist FreeSync im Einsatz. Alternativ kann ein Anti-Blur-Tool verwendet werden. Wer mehrere Endgeräte verbindet, freut sich mutmaßlich über die ebenfalls vorhandenen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Einen KVM-Switch sucht man hingegen vergeblich. Die Ergonomie will mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung punkten. Bei Bedarf können ein Fadenkreuz-Overlay und eine fps-Anzeige eingeblendet werden.

AOC Q27G4SM mit 340 Hz und QD-Mini-LED
AOC Q27G4SM mit 340 Hz und QD-Mini-LED
AOC Q27G4SM mit 340 Hz und QD-Mini-LED
AOC Q27G4SM mit 340 Hz und QD-Mini-LED
AOC Q27G4SM mit 340 Hz und QD-Mini-LED

Der AOC Q27G4SM hat ohne Standfuß ein Gewicht von 5,05 kg, misst 613,9 x 365,9 x 62,7 mm (B x H x T) und steht noch ohne Release-Informationen da. Ob überhaupt eine Marktfreigabe in Europa ansteht, ist ungewiss. Wie die Vergangenheit mehrfach zeigte, schaffen es allerdings einige zunächst nur in China vorgestellte AOC-Neuheiten später auch in den Westen, nicht selten mit leicht abgewandeltem Feature-Set. Der recht ähnliche Mitbewerber MSI MAG 274QPF X30MV mit 300 Hz und Rapid VA startet im deutschen Onlinehandel übrigens im mittleren bis oberen 300-Euro-Bereich.

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