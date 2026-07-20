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Auf der offiziellen ASUS-Website wird ein neuer Gaming-Monitor namens ROG Strix XG259QNSR Ace (Schwarz) bzw. ROG Strix XG259QNSR-W Ace (Weiß) gelistet. Das verbaute Fast-IPS-Panel misst 24,5 Zoll in der Diagonalen, löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten (Full HD, 16:9) auf und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von maximal 420 Hz. Zu den weiteren Merkmalen der lediglich nach DisplayHDR 400 zertifizierten Neuheit gehören 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 115 % sRGB, 90 % DCI-P3, 400 cd/m² Spitzenhelligkeit, 8 Bit Farbtiefe und ein Kontrastumfang von 1.000:1. Die Punktdichte beläuft sich auf nur rund 90 ppi.

Das Anti-Blur-Tool ELMB kann wahlweise mit oder ohne Anti-Tearing-Maßnahmen (FreeSync Premium und G-Sync-Kompatibilität) verwendet werden und dürfte vor allem dann sinnvoll sein, wenn für Frameraten im 400er-Bereich keine Hardware-Reserven bereitstehen oder man nicht willens ist, dafür Grafikdetails herunterzuschrauben. Per OSD sind Zusatzfunktionen wie ein smartes Fadenkreuz-Overlay und eine fps-Anzeige zugänglich. Das Schnittstellenangebot umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, einen Kopfhörerausgang und einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B). Da die HDMI-Anschlüsse nur als TMDS-Ausführung, also mit 2.0-Feature-Set, an Bord sind, muss man sich daran mit 240 statt 420 Hz zufriedengeben oder eben auf den DisplayPort zurückgreifen.

Auf ergonomischer Seite werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 160 mm, ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung beworben. Der Overdrive des 24,5-Zöllers passt sich auf Wunsch dynamisch an die jeweilige Framerate an, um Overshoot und Ghosting zu minimieren. Die Leistungsaufnahme des Monitors soll 24 W betragen. ASUS Deutschland verriet uns auf Nachfrage, dass der ROG Strix XG259QNSR(-W) Ace voraussichtlich im 3. Quartal 2026 veröffentlicht werden soll. Ein Verkaufspreis wurde noch nicht kommuniziert.