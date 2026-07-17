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Die MMD-Monitormarke Philips listet mit dem Evnia 32M2N6901A ein neues OLED-Gaming-Display in 31,5 Zoll. Das verbaute QD-OLED-Panel gehört mutmaßlich der älteren dritten Generation an, löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Neben 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 97,5 % Adobe RGB werden ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1 und eine Leuchtdichte von 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR), bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) geboten. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 140 ppi.

FreeSync Premium Pro kommt gegen Tearing (Bildrisse) zum Einsatz. Im Übrigen stehen ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay und KI-gestütztes dreiseitiges Ambiglow zur Verfügung. Bei letzterem handelt es sich analog zu Ambilight bei Philips-Fernsehern um eine rückseitige Beleuchtung, die sich auf Basis des jeweiligen laufenden Inhalts in Echtzeit anpassen kann. Die Neuheit ist nach ClearMR 9000 und DisplayHDR True Black 400 zertifiziert, kann per MultiView von zwei Endgeräten gleichzeitig die Inhalte anzeigen und gibt Ton wahlweise über zwei interne 5-W-Klanggeber oder einen Kopfhörerausgang wieder. DTS-Unterstützung sei ebenfalls gegeben.

Das Schnittstellenangebot umfasst außerdem einen DisplayPort 2.1 (ob 54 oder 80 Gbit/s, ist nicht bekannt), zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, zwei USB-C-Anschlüsse (15, bzw. 65 W PD) und einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B). Dank KVM-Switch können mehrere verbundene Quellen mit derselben Maus und Tastatur bedient werden, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Bei der Ergonomie kann auf eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) zurückgegriffen werden. Eine Pivot-Funktion sucht man hingegen vergeblich.

Der Philips Evnia 32M2N6901A wiegt 7,22 kg ohne und 8,77 kg mit Standfuß und wird von einem ersten deutschen Onlineshop für knapp 763 Euro gelistet. Die Verfügbarkeit sei frühestens für Ende August 2026 zu erwarten. Im Lieferumfang befindet sich je ein Kabel für HDMI, DisplayPort, USB-C und Strom.