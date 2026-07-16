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Fast VA, UWQHD, 250 Hz und MBR-Sync

AOC enthüllt den neuen CU34G4ZCA mit KVM

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AOC enthüllt den neuen CU34G4ZCA mit KVM
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Vom taiwanesischen Hersteller AOC kommt bald ein neuer Gaming-Monitor im ultrabreiten Format. Der CU34G4ZCA misst 34 Zoll in der Diagonalen, ist mit 1.500R gewölbt und setzt auf Fast-VA-Technologie. Die UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9) kann bei maximal 250 Hz dargestellt werden. Der Kontrastumfang bewegt sich mit 2.500:1 am unteren Ende dessen, was VA-Panel zu leisten imstande wären. Zusätzlich werden ein 1 ms schneller Grauwechsel, eine Helligkeit von 450 cd/m² und eine Farbtiefe von 8 Bit beworben. Der sRGB-Farbraum wird zu 132,6 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95,3 % und Adobe RGB zu 88,9 %.

Gegen Tearing kommt Adaptive Sync zum Einsatz, wobei ein Blick ins offizielle Handbuch verrät, dass auch ein MBR-Sync-Feature vertreten ist. Folglich kann man zeitgleich mit der Anti-Tearing-Maßnahme einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe nutzen. Wer mehrere Endgeräte mit dem CU34G4ZCA verbindet, freut sich mutmaßlich über den vorhandenen KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Die lediglich DisplayHDR-400-zertifizierte Neuheit hat im Übrigen zwei 5 W starke Lautsprecher an Bord. Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD), ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) bereit.

AOC CU34G4ZCA mit UWQHD und 250 Hz
AOC CU34G4ZCA mit UWQHD und 250 Hz
AOC CU34G4ZCA mit UWQHD und 250 Hz
AOC CU34G4ZCA mit UWQHD und 250 Hz
AOC CU34G4ZCA mit UWQHD und 250 Hz
AOC CU34G4ZCA mit UWQHD und 250 Hz

Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Ein Pivot-Modus wäre aufgrund der Display-Krümmung fehl am Platz. Der AOC CU34G4ZCA wiegt ohne Standfuß 6,38 kg, misst 808,1 ×368,4 × 109,5 mm (B x H x T) und weist laut EU-Energielabel eine Leistungsaufnahme von 31 W (SDR) bzw. 60 W (HDR) auf. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie und plant die deutsche Marktfreigabe für August 2026. Kostenpunkt (UVP): 409 Euro. Der Straßenpreis liegt bei einer ersten Händlerlistung bereits über 50 Euro niedriger.

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