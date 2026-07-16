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Vom taiwanesischen Hersteller AOC kommt bald ein neuer Gaming-Monitor im ultrabreiten Format. Der CU34G4ZCA misst 34 Zoll in der Diagonalen, ist mit 1.500R gewölbt und setzt auf Fast-VA-Technologie. Die UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9) kann bei maximal 250 Hz dargestellt werden. Der Kontrastumfang bewegt sich mit 2.500:1 am unteren Ende dessen, was VA-Panel zu leisten imstande wären. Zusätzlich werden ein 1 ms schneller Grauwechsel, eine Helligkeit von 450 cd/m² und eine Farbtiefe von 8 Bit beworben. Der sRGB-Farbraum wird zu 132,6 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95,3 % und Adobe RGB zu 88,9 %.

Gegen Tearing kommt Adaptive Sync zum Einsatz, wobei ein Blick ins offizielle Handbuch verrät, dass auch ein MBR-Sync-Feature vertreten ist. Folglich kann man zeitgleich mit der Anti-Tearing-Maßnahme einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe nutzen. Wer mehrere Endgeräte mit dem CU34G4ZCA verbindet, freut sich mutmaßlich über den vorhandenen KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Die lediglich DisplayHDR-400-zertifizierte Neuheit hat im Übrigen zwei 5 W starke Lautsprecher an Bord. Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD), ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) bereit.

Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Ein Pivot-Modus wäre aufgrund der Display-Krümmung fehl am Platz. Der AOC CU34G4ZCA wiegt ohne Standfuß 6,38 kg, misst 808,1 ×368,4 × 109,5 mm (B x H x T) und weist laut EU-Energielabel eine Leistungsaufnahme von 31 W (SDR) bzw. 60 W (HDR) auf. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie und plant die deutsche Marktfreigabe für August 2026. Kostenpunkt (UVP): 409 Euro. Der Straßenpreis liegt bei einer ersten Händlerlistung bereits über 50 Euro niedriger.