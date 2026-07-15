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Vom taiwanischen Hersteller ASUS kommt ein neuer Gaming-Monitor namens XG27UCMG, der in die ROG-Strix-Serie eingeordnet wird. Nativ löst der Fast-IPS-basierte 27-Zöller mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf und erzielt dabei eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Dank des neuartigen Triple- statt Dual-Hz-Modus stehen jedoch zwei weitere Auflösungsoptionen zur Verfügung, sodass man jederzeit auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei bis zu 400 Hz oder auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 488 Hz wechseln kann. Je nach Spiel kann für Umschaltvorgänge ein Neustart des Games nötig sein, damit die Wunschauflösung greift.

Dem Datenblatt zufolge bietet der XG27UCMG außerdem einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit (wahrscheinlich via 8 Bit + FRC), einen Kontrastumfang von 1.300:1 und eine maximale Leuchtdichte von 400 cd/m². Was Farbraumabdeckungen betrifft, wirbt ASUS mit 130 % sRGB und 95 % DCI-P3. Zwecks des Ausmerzens von Tearing (Bildrissen) kommen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zum Einsatz, die via ELMB-Sync auf Wunsch zusammen mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe verwendet werden können. Variable Overdrive 2.0 kann derweil den Overdrive dynamisch an die jeweilige Framerate anpassen, um Ghosting und Overshoot zu verringern.

Die Neuheit ist lediglich DisplayHDR-400-zertifiziert, weshalb man sich keine HDR-Wunder erhoffen sollte. Ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay ändert seine Farbe auf Basis des Spielhintergrunds, damit es stets gut sichtbar bleibt. Der ebenfalls vorhandene KVM-Switch erlaubt die Bedienung von mehreren Endgeräten mit derselben Maus und Tastatur, ohne dass ständig Kabel umgesteckt werden müssen. Die Schnittstellenauswahl umfasst konkret einen HDMI-2.1-Eingang (48 Gbit/s), einen DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1, daher DSC nötig), einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD), einen Kopfhörerausgang und einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B).

Auf ergonomischer Seite werden eine Neigungsverstellung, ein Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung geboten. Der ohne Standfuß 4,3 kg schwere ASUS ROG Strix XG27UCMG genehmigt sich in Betrieb 40 Watt, weist in 4K-UHD eine Punktdichte von rund 163 ppi auf und steht noch ohne einen Verkaufspreis da. Wie uns der Hersteller auf Nachfrage mitteilte, sei die EU-Markteinführung für das Ende des 3. Quartals 2026 oder den Anfang des 4. Quartals 2026 angesetzt.