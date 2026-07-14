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MSI hat einen neuen Business-Bildschirm in der Pipeline. Der mit einem weißen Design versehene PRO MAX 271UPJW12 zählt zur 27-Zoll-Klasse und setzt auf ein im Inkjet-Printing-Prozess hergestelltes OLED-Panel, das den Eckdaten nach von TCL-CSOT stammen dürfte. Neben 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) werden 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 99 % DCI-P3-Abdeckung, 1.000 cd/m² Spitzenhelligkeit und eine Punktdichte von rund 164 ppi versprochen. Die Farbpräzision soll solide ausfallen (Delta-E-Wert von unter 2).

Der PRO MAX 271UPJW12 sei auch für HDR-Inhalte oder HDR-Workflows geeignet, wie seine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 belegen soll. Die vorhandenen Maßnahmen gegen OLED-Einbrenneffekte sollen den Nutzer nicht bei der Arbeit stören. Auf Pop-up-Hinweise oder OLED-Refresh-Unterbrechungen wird verzichtet. Ein Echtzeit-Schutzmechanismus namens "Data Counting Compensation" komme hierfür zum Einsatz. Die Panel-Beschichtung weise eine Stärke von 3H statt 2H auf und minimiere Reflexionen. Wer Inhalte von mehreren verbundenen Endgeräten zeitgleich anzeigen möchte, könne auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) zurückgreifen.

Zum Schnittstellenangebot ist noch nicht viel bekannt, wohl aber, dass USB-C mit 15 W Ladeleistung und ein KVM-Switch an Bord seien. Die Ergonomie scheint mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus und einer Höhenverstellbarkeit hinsichtlich der Anpassungsoptionen vollständig zu sein. Was der MSI PRO MAX 271UPJW12 kosten wird und ob absehbar auch eine Veröffentlichung in Deutschland angedacht ist, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

Das Tandem-QD-OLED-basierte Schwestermodell PRO MAX 271UPXW12G startet im Onlinehandel bei knapp unter 800 Euro, bietet allerdings 98 statt 15 W PD. Das Inkjet-Printing-Verfahren von TCL-CSOT könnte die OLED-Produktionskosten absehbar senken.