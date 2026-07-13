Werbung

Die Dell-Marke Alienware hat einen neuen Gaming-Bildschirm mit 1.500R-Krümmung in Deutschland veröffentlicht. Der AW3226DM misst 31,5 Zoll in der Diagonalen, setzt auf VA-Technologie mit 3.000:1-Kontrast und stellt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 240 Hz dar. Des Weiteren wirbt der Hersteller mit 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 95 % DCI-P3-Abdeckung, 450 cd/m² Spitzenhelligkeit und einer Punktdichte von lediglich rund 93 ppi.

Die Neuheit trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400, weshalb man sich keine überzeugende HDR-Performance erhoffen sollte. Das dürfte ebenso für die vorhandene Dolby-Vision-Unterstützung gelten. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnet FreeSync Premium verantwortlich. Wer mehrere Endgeräte verbindet und deren Inhalte gleichzeitig darstellen möchte, dürfte sich über die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) freuen. Was Schnittstellen betrifft, stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 1 x Typ A, 1 x Typ B) und ein USB-C-Anschluss mit 15 W PD bereit.

Die Ergonomie-Optionen umfassen eine Neigungsverstellung, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Ein Pivot-Modus ergäbe wegen der Display-Wölbung keinen Sinn. Laut EU-Energielabel kann man mit einer Leistungsaufnahme von 33 W (SDR) bzw. 57 W (HDR) rechnen. Der neue Alienware AW3226DM ist im Dell-eigenen Onlineshop verfügbar, kostet 309 Euro (UVP) und kommt mit drei Jahren Produktgarantie samt Vor-Ort-Austausch-Service. Für nur geringe Mehrkosten stünden übrigens diverse OLED-Modelle der 27-Zoll-Klasse als Alternativen bereit, etwa der Acer Predator X27UW3 mit WQHD, 240 Hz, QD-OLED und DisplayHDR True Black 400.