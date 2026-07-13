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WQHD, 240 Hz, Dolby Vision und Vor-Ort-Austausch

Alienware AW3226DM ist in Deutschland verfügbar

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Alienware AW3226DM ist in Deutschland verfügbar
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Die Dell-Marke Alienware hat einen neuen Gaming-Bildschirm mit 1.500R-Krümmung in Deutschland veröffentlicht. Der AW3226DM misst 31,5 Zoll in der Diagonalen, setzt auf VA-Technologie mit 3.000:1-Kontrast und stellt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 240 Hz dar. Des Weiteren wirbt der Hersteller mit 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 95 % DCI-P3-Abdeckung, 450 cd/m² Spitzenhelligkeit und einer Punktdichte von lediglich rund 93 ppi.

Die Neuheit trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400, weshalb man sich keine überzeugende HDR-Performance erhoffen sollte. Das dürfte ebenso für die vorhandene Dolby-Vision-Unterstützung gelten. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnet FreeSync Premium verantwortlich. Wer mehrere Endgeräte verbindet und deren Inhalte gleichzeitig darstellen möchte, dürfte sich über die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) freuen. Was Schnittstellen betrifft, stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 1 x Typ A, 1 x Typ B) und ein USB-C-Anschluss mit 15 W PD bereit.

Alienware AW3226DM mit WQHD und 240 Hz
Alienware AW3226DM mit WQHD und 240 Hz
Alienware AW3226DM mit WQHD und 240 Hz
Alienware AW3226DM mit WQHD und 240 Hz
Alienware AW3226DM mit WQHD und 240 Hz
Alienware AW3226DM mit WQHD und 240 Hz

Die Ergonomie-Optionen umfassen eine Neigungsverstellung, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Ein Pivot-Modus ergäbe wegen der Display-Wölbung keinen Sinn. Laut EU-Energielabel kann man mit einer Leistungsaufnahme von 33 W (SDR) bzw. 57 W (HDR) rechnen. Der neue Alienware AW3226DM ist im Dell-eigenen Onlineshop verfügbar, kostet 309 Euro (UVP) und kommt mit drei Jahren Produktgarantie samt Vor-Ort-Austausch-Service. Für nur geringe Mehrkosten stünden übrigens diverse OLED-Modelle der 27-Zoll-Klasse als Alternativen bereit, etwa der Acer Predator X27UW3 mit WQHD, 240 Hz, QD-OLED und DisplayHDR True Black 400.

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