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Der 2026 veröffentlichte Gaming-Monitor ASUS ROG Strix 5K XG27JCG bekommt bald ein wahrscheinlich deutlich günstigeres Schwestermodell spendiert. Der neue ROG Strix 5K XG27JCEG setzt ebenfalls auf ein 27 Zoll großes Fast-IPS-Panel mit 5K-16:9-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel), erzielt in selbiger jedoch nur bis zu 80 statt 180 Hz Bildwiederholfrequenz. Für Spielezwecke ist das natürlich mager, auch mit Blick auf Frame-Generation-Technologien. Allerdings ist es jederzeit möglich, auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 320 Hz zu wechseln, um die Frameraten zu pushen oder die Eingabeverzögerung zu verringern.

Zu den weiteren Eckdaten der lediglich nach DisplayHDR 400 zertifizierten Neuheit gehören ein Kontrastumfang von 1.500:1, eine Reaktionszeit von 0,3 ms (Grau zu Grau), eine Farbtiefe von 10 Bit, eine DCI-P3-Abdeckung von 95 % und eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m². Die Punktdichte beträgt rund 218 ppi (in 5K). Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Via ELMB-Sync können sie mit einem klassischen Anti-Blur-Tool kombiniert werden. Auch das 2025 eingeführte ELMB 2, das dank Dual-Backlight bis zu 65 % heller sein soll als gewohnte Modi gegen Bewegtbildunschärfe, ist mit von der Partie, verzichtet allerdings auf eine Anti-Tearing-Kompatibilität.

Anschlussseitig stehen zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1), eine USB-C-Schnittstelle (DP-Alt-Modus, 15 W PD), ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) zur Verfügung. ASUS Power Sync erlaubt das zeitgleiche Ein- oder Ausschalten kompatibler, per HDMI verbundener Endgeräte, sobald der Monitor an- oder abgeschaltet wird. Auch ein KVM-Switch soll mit von der Partie sein, sodass man nicht ständig Kabel umstöpseln muss, um verschiedene Quellen mit derselben Maus und Tastatur zu bedienen. Variable Overdrive 2.0 passt derweil den Overdrive dynamisch an die Bildrate an, um Ghosting zu minimieren.

Auf ergonomischer Seite bleiben mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 110 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung kaum Wünsche offen. Die Leistungsaufnahme beläuft sich auf unter 39 W, das Gewicht auf 4,6 kg ohne und 6,8 kg mit Standfuß. Einen deutschen Erscheinungstermin oder Euro-UVP bleibt ASUS für den ROG Strix 5K XG27JCEG noch schuldig. Der mit 5K180 versehene XG27JCG startet im deutschen Onlinehandel zu Straßenpreisen von knapp unter 700 Euro. Die Neuheit dürfte bzw. müsste folglich ein Stück weit darunterliegen.