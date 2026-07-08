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Mit dem Philips 34B2N3500C ist seit Kurzem ein neuer Office-Monitor in Deutschland verfügbar, der zu Straßenpreisen ab knapp unter 300 Euro verkauft wird und in einem ultrabreiten Format antritt. Es handelt sich um ein 34 Zoll großes und mit 1.500R gewölbtes VA-Modell, das die UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9) für ein flüssiges Arbeiten bei bis zu 120 Hz darstellen kann. Laut Datenblatt kann man außerdem mit 10 Bit Farbtiefe, 120 % sRGB-Abdeckung, einem 3.500:1-Kontrast, einem 4 ms schnellen Grauwechsel und einer Leuchtdichte von 350 cd/m² rechnen. Die Punktdichte beträgt rund 109 ppi.

Als Anti-Tearing-Maßnahme wird Adaptive Sync beworben. Darüber hinaus sind zwei 5 W starke Lautsprecher und eine (schwache) HDR10-Unterstützung an Bord. Dank PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) können Inhalte von mehreren angeschlossenen Quellen zeitgleich dargestellt werden. Die Schnittstellenauswahl des 34B2N3500C umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge (TMDS), einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (15 W PD), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang. Der Verzicht auf echtes HDMI 2.1 sorgt für eine Begrenzung auf 100 statt 120 Hz bei den HDMI-Buchsen.

Auf ergonomischer Seite will der 34-Zöller mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion und einer Höhenverstellbarkeit um satte 180 mm überzeugen. Ein Pivot-Modus fehlt aufgrund des gewölbten Ultrawide-Formats. Die Leistungsaufnahme wird auf 21,7 W (Eco) bzw. 28,7 W (Normal) beziffert, das Gewicht auf 7,41 kg ohne und 10,01 kg mit Standfuß. Philips stattet den 34B2N3500C zudem mit fünf Jahren Produktgarantie aus. Wer sich zusätzlich einen KVM-Switch und eine USB-C-Ladeleistung von 95 W PD wünscht, kann zum sogar trotzdem günstigeren iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 greifen. Kleiner Nachteil: Die Höhenverstellung umfasst 150 statt 180 mm.