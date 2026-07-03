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Philips, die Monitormarke von MMD, hat zwei neue Gaming-Displays namens 27M4N3500PT und 27M4N5500PT angekündigt, die mit einem neuen Triple-Hz-Modus aufwarten. Die Fast-IPS-basierten 27-Zöller stemmen nativ die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 275 Hz, wobei jederzeit ein Wechsel auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 360 Hz oder auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei maximal 540 Hz möglich ist. Nutzer können also zwischen Bildqualität, Bewegtbildschärfe und Eingabeverzögerung priorisieren. Wie gut das Umschalten funktioniert, hängt auch vom Spiel und anderen Faktoren ab. Meistens ist ein Neustart des Games nötig, damit die Wunschauflösung greift.

Die beiden Neuheiten beherrschen HDR, dürften jedoch aufgrund von nur 350 cd/m² Leuchtdichte und des fehlenden Dimmings dahingehend kaum überzeugen können. Smartes MBR-Sync erlaubt es, eine Anti-Tearing-Maßnahme mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe zu kombinieren. Ein Schwarzstabilisator ist ebenso mit von der Partie wie ein Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe dynamisch an den jeweiligen Spielhintergrund anpassen kann. Auf der Monitor-Rückseite ist ein Logo mit KI-gestützter Beleuchtung zu finden. Das eingesetzte Panel verspricht eine Antireflexionsbeschichtung. Schnittstellenseitig ist von zwei HDMI-2.1-Eingängen und einem DisplayPort 1.4 die Rede.

(Hinweis: Obige Produktabbildungen sind Symbolbilder und entsprichen nicht dem hier vorgestellten Modell.)

Unterschiede zwischen 27M4N3500PT und 27M4N5500PT sind anscheinend primär bei der Ergonomie vorhanden. Ersterer dürfte lediglich neigbar sein, während letzterer zusätzlich eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit und einen Pivot-Modus aufweist. Eine fimmerfreie Hintergrundbeleuchtung ist bei beiden Ausführungen vertreten. Ob, wann und zu welchen Preisen eine deutsche Markteinführung erwartet werden darf, hat der Hersteller noch nicht verraten. Es handelt sich übrigens nicht um die ersten Gaming-Displays mit Triple-Hz-Modus, denn zur Computex hat auch Gigabyte mit dem FM275K16P ein entsprechendes Exemplar vorgestellt.