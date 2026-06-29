News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#iiyama #GOB2701QSC-B1 #Monitor #Gaming #Tandem-OLED #280-Hz #WQHD #True-Black-400 #KVM

Einstieg ins OLED-Gaming-Segment

iiyama enthüllt G-Master GOB2701QSC-B1 mit 280 Hz und KVM

Portrait des Authors


iiyama enthüllt G-Master GOB2701QSC-B1 mit 280 Hz und KVM
0

Werbung

Der in Japan beheimatete Hersteller iiyama steigt nun ebenfalls ins OLED-Gaming-Segment ein. Der neue G-Master GOB2701QSC-B1 ist ein Tandem-WOLED-Modell mit META-3.0-Technologie, misst 26,5 Zoll in der Diagonalen und stellt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 280 Hz dar. Neben 10 Bit Farbtiefe und einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel werden 1.500 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), eine Punktdichte von rund 111 ppi, eine sRGB-Abdeckung von 150 % und ein Kontrastumfang von 1.500.000:1 in Aussicht gestellt.

Die nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte Neuheit eliminiert Tearing über G-Sync-kompatibles Adaptive Sync, hat zwei 5 W starke Lautsprecher an Bord und kann per PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) Inhalte aus mehreren Quellen zeitgleich anzeigen. Um letztere zu verbinden, stehen zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge und ein DisplayPort 1.4 zur Verfügung. Wer möchte, wird Kompression (DSC) dem Handbuch zufolge abschalten können. Des Weiteren werden ein USB-Hub (3.2 Gen 2, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang und USB-C mit 65 W PD geboten.

iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 mit Tandem-OLED und KVM
iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 mit Tandem-OLED und KVM
iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 mit Tandem-OLED und KVM
iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 mit Tandem-OLED und KVM
iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 mit Tandem-OLED und KVM
iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 mit Tandem-OLED und KVM

Ein ebenfalls vorhandener KVM-Switch erlaubt die Bedienung mehrerer Endgeräte mit derselben Maus und Tastatur, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Die Ergonomie-Eigenschaften glänzen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm. Diverse Schutzmechanismen sollen OLED-Einbrenneffekten vorbeugen. Zusätzlich gibt es drei Jahre Garantie auf das Produkt. Laut EU-Energielabel ist mit 25 W Strombedarf in SDR und HDR zu rechnen. Praxistaugliche Helligkeitswerte für HDR werden aber sicherlich deutlich mehr Saft aus der Steckdose ziehen.

Der auch als Titan Falcon bezeichnete iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 wiegt ohne Standfuß 3,8 kg und wird im deutschen Onlinehandel zu Straßenpreisen ab 449 Euro gelistet. Eine Verfügbarkeit sei bereits für Anfang Juli 2026 zu erwarten.

Quellen und weitere Links
#iiyama
#GOB2701QSC-B1
#Monitor
#Gaming
#Tandem-OLED
#280-Hz
#WQHD
#True-Black-400
#KVM
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top