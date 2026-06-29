Werbung

Der in Japan beheimatete Hersteller iiyama steigt nun ebenfalls ins OLED-Gaming-Segment ein. Der neue G-Master GOB2701QSC-B1 ist ein Tandem-WOLED-Modell mit META-3.0-Technologie, misst 26,5 Zoll in der Diagonalen und stellt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 280 Hz dar. Neben 10 Bit Farbtiefe und einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel werden 1.500 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), eine Punktdichte von rund 111 ppi, eine sRGB-Abdeckung von 150 % und ein Kontrastumfang von 1.500.000:1 in Aussicht gestellt.

Die nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte Neuheit eliminiert Tearing über G-Sync-kompatibles Adaptive Sync, hat zwei 5 W starke Lautsprecher an Bord und kann per PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) Inhalte aus mehreren Quellen zeitgleich anzeigen. Um letztere zu verbinden, stehen zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge und ein DisplayPort 1.4 zur Verfügung. Wer möchte, wird Kompression (DSC) dem Handbuch zufolge abschalten können. Des Weiteren werden ein USB-Hub (3.2 Gen 2, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang und USB-C mit 65 W PD geboten.

Ein ebenfalls vorhandener KVM-Switch erlaubt die Bedienung mehrerer Endgeräte mit derselben Maus und Tastatur, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Die Ergonomie-Eigenschaften glänzen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm. Diverse Schutzmechanismen sollen OLED-Einbrenneffekten vorbeugen. Zusätzlich gibt es drei Jahre Garantie auf das Produkt. Laut EU-Energielabel ist mit 25 W Strombedarf in SDR und HDR zu rechnen. Praxistaugliche Helligkeitswerte für HDR werden aber sicherlich deutlich mehr Saft aus der Steckdose ziehen.

Der auch als Titan Falcon bezeichnete iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 wiegt ohne Standfuß 3,8 kg und wird im deutschen Onlinehandel zu Straßenpreisen ab 449 Euro gelistet. Eine Verfügbarkeit sei bereits für Anfang Juli 2026 zu erwarten.