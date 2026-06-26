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Von der Dell-Marke Alienware kommt ein neuer Tandem-QD-OLED-Monitor für Spieler. Der ultrabreit ausgeführte und mit 1.800R gewölbte AW3426DW misst 34 Zoll in der Diagonalen, löst mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 280 Hz. Die Beschichtung weist eine Härte von 3H und verbesserte Antireflexionseigenschaften auf, was vom Panel-Hersteller Samsung auch "QuantumBlack" genannt wird. Ein RGB-Subpixel-Layout soll die Lesbarkeit von Schrift optimieren. Die Neuheit ist zudem nach DisplayHDR True Black 500 zertifiziert worden und unterstützt das dynamische HDR-Format Dolby Vision.

Zu den weiteren Merkmalen des AW3426DW gehören 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, eine DCI-P3-Abdeckung von 99 % und eine Spitzenhelligkeit von 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR). Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Teil der Ausstattung sind darüber hinaus ein PbP-Modus (Bild neben Bild; zur Computex war auch noch von Bild in Bild die Rede) und eine Firmware-Update-Funktion, die optional über die Software Alienware Command Center verwendet werden kann. Je nach Modell verteilt Dell oftmals auch eigenständige Firmware-Updater.

Neben zwei 48 Gbit/s schnellen HDMI-2.1-Eingängen wartet der AW3426DW mit einem DisplayPort (1.4 statt 2.1, daher DSC nötig), einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 1 x Typ A, 1 x Typ B) und einem USB-C-Anschluss mit 15 Watt PD auf. Ein Kopfhörerausgang scheint derweil nicht verbaut zu sein. Hinsichtlich Ergonomie wirbt der Hersteller mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 110 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Die typische Leistungsaufnahme wird auf 31 W beziffert – und zwar sowohl in SDR als auch in HDR, was durch strenge aktive Energiesparmodi und somit geringen Helligkeitswerten bei der Messung zu erklären sein dürfte. Praxistaugliches HDR mit adäquater Bildhelligkeit wird höchstwahrscheinlich deutlich mehr Strom aus der Steckdose ziehen.

Der ohne Standfuß 4,88 kg schwere Alienware AW3426DW kostet 809 Euro (UVP), kann vom deutschen Dell-Onlineshop (siehe Verlinkung unten) angeblich zum 2. Juli 2026 geliefert werden und ist mit drei Jahren Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service versehen. Der mit KVM-Switch und Anti-Blur-Tool (ELMB), aber ohne Dolby Vision ausgestattete Mitbewerber ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS startet aktuell bei Straßenpreisen von rund 850 Euro.