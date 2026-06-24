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Philips hat mit dem Evnia 27M2C5591 einen neuen Gaming-Monitor in der Pipeline, der mutmaßlich im Budgetsegment angesiedelt werden dürfte. Das verbaute Fast-VA-Panel misst 27 Zoll in der Diagonalen, weist eine Wölbung von 1.500 R auf und stemmt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 180 Hz. Weiterhin ist von einem 1 ms schnellen Grauwechsel, einem Kontrastumfang von 5.000:1, einer Farbtiefe von 8 Bit, einer Leuchtdichte von 300 cd/m² und einem Delta-E-Wert von unter 2 die Rede. Der sRGB-Farbraum wird zu 124 % abgedeckt, DCI-P3 zu 93 % und Adobe RGB zu 89 %.

Die Punktdichte beträgt rund 109 ppi. Als Anti-Tearing-Maßnahme verrichtet FreeSync seinen Dienst. Alternativ steht mit Smart MBR ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe zur Verfügung. Die mit einem dynamischen Fadenkreuz-Overlay und einem Schwarzstabilisator versehene Neuheit wird im Übrigen mit (schwacher) HDR10-Unterstützung und dreiseitigem Ambiglow beworben. Letzteres kann für KI-gestützte, bunte Beleuchtungseffekte sorgen, die sich auf Basis des jeweiligen Game-Hintergrundes ändern. Auf Schnittstellenseite finden sich zwei HDMI-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang. Da auf HDMI 2.0 statt 2.1 gesetzt wird, muss man sich an diesen Anschlüssen mit 144 statt 180 Hz zufriedengeben.

Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight. Auf Pivot wird verzichtet, da ein Hochkantbetrieb aufgrund der Display-Wölbung ohnehin keinen Sinn ergäbe. Laut EU-Energielabel kann man mit einem Strombedarf von 25 W in SDR und 41 W in HDR rechnen. Der Philips Evnia 27M2C5591 wiegt 4,22 kg ohne, bzw. 6,06 kg mit Standfuß und steht noch ohne deutsche Release-Details da. Der Verkaufspreis wird sich mit Blick auf die Ausstattung vermutlich im mittleren, bis oberen 100-Euro-Bereich ansiedeln.