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Der in Japan beheimatete Hersteller EIZO kündigt für Herbst 2026 den neuen Business-Monitor FlexScan EV3451X an, ein 34,1 Zoll großes Schwestermodell des frisch im Hardwareluxx-Test befindlichen FlexScan EV3851X. Wie das große Geschwistermodell ist auch der EV3451X ein ultrabreites Exemplar, dessen Produktgarantie sieben Jahre samt Vor-Ort-Austausch-Service beträgt. Im ersten halben Jahr nach dem Kauf greift außerdem eine Garantie gegen bestimmte helle Pixelfehler. Anstelle von UWQHD+ setzt die Neuheit auf 3.440 x 1.440 Bildpunkte (UWQHD, 21:9), erzielt dafür aber eine maximale Bildwiederholrate von 100 statt 60 Hz. Die Punktdichte ist mit rund 109 ppi auf dem Niveau eines 27-Zöllers mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9).

Der neue FlexScan EV3451X weist eine 3.800R-Krümmung auf und wird mit 8 Bit Farbtiefe, einem 1.000:1-Kontrast, einer typischen Helligkeit von 350 cd/m² und einer breiten sRGB-Abdeckung beworben. Als Klanggeber verrichten zwei integrierte Lautsprecher ihren Dienst, die mit jeweils 2 W allerdings schwachbrüstig ausfallen. Was Schnittstellen betrifft, kann auf zwei HDMI-Eingänge, einen DisplayPort, zwei USB-C-Anschlüsse (1 x DP-Alt-Modus und 94 W PD, 1 x 15 W PD), einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang zurückgegriffen werden. Dockingstation-Funktionalität wird genauso geboten wie ein KVM-Switch und ein PbP-Modus (Bild neben Bild).

Mit Auto EcoView ist ein Sensor vertreten, der das Umgebungslicht misst und auf dieser Basis die Leuchtdichte des Monitors herauf- oder herunterregelt. Dies könne laut EIZO bis zu 60 % der Stromkosten reduzieren und trage zugleich zu einem augenschonenden Arbeiten bei. Die Ergonomie-Funktionen umfassen darüber hinaus eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um satte 195 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight. Die typische Leistungsaufnahme beläuft sich auf 15 W. Das Gewicht wird auf 9,3 kg und die Abmessungen auf 816 x 368 x 92 mm (B x H x T) beziffert – jeweils ohne Standfuß.

Was der in Schwarz und in Weiß geplante EIZO FlexScan EV3451X kosten soll, hat der Hersteller noch nicht verraten. Das recht ähniche Videokonferenz-Geschwister FlexScan EV3450XC mit 60 Hz startet zu Straßenpreisen im mittleren 800-Euro-Bereich.