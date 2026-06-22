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Auf der chinesischen Website des US-Herstellers ViewSonic findet sich ein neuer OLED-Gaming-Monitor namens VX27G60Z-2K-5. Konkret handelt es sich um ein 26,5 Zoll großes QD-OLED-Exemplar, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 500 Hz erzielt und den DCI-P3-Farbraum zu 99 % abdeckt. Dem Datenblatt zufolge ist außerdem mit 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastumfang von 1.500.000:1 und einer Leuchtdichte von 300 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) zu rechnen.

Neben HDR10-Unterstützung werden eine Anti-Tearing-Maßnahme (VRR), PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay geboten. Die Kollegen von DisplaySpecifications berichten derweil, dass FreeSync-Funktionalität, G-Sync-Kompatiblität und eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 vorliegen würden. Auf der offiziellen Produktseite des VX27G60Z-2K-5 ist davon bisher keine Rede. Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, drei DisplayPorts (leider nur in 1.4 statt 2.1), ein Kopfhörerausgang und eine USB-Buchse zur Verfügung. Letztere ist für Firmware-Updates gedacht.

Mit Blick auf die Ergonomie-Eigenschaften wird man sich offenbar mit einer Neigungsverstellung und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) zufriedengeben müssen. Der Monitor weist auf seiner Rückseite ein beleuchtetes Symbol ("G") auf. Der ViewSonic VX27G60Z-2K-5 wiegt ohne Standfuß 4,1 kg, misst 610,2 x 355,2 x 56,2 mm (B x H x T) und hat eine Punktdichte von rund 111 ppi. Wie uns die zuständige deutsche Presseagentur des Unternehmens auf Nachfrage mitteilte, sei zum aktuellen Zeitpunkt keine Veröffentlichung in Europa geplant. Der besser ausgestattete Samsung Odyssey OLED G60SF startet im deutschen Onlinehandel bei 549 Euro.