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Vom südkoreanischen Elektronikkonzern LG kommt ein neuer Gaming-Bildschirm fürs Budgetsegment. Der UltraGear 27G550B wird in den USA für rund 300 US-Dollar und von Amazon UK für knapp 231 Euro gelistet, wobei die britische Marktfreigabe für Ende Juni 2026 erwartet werde. Ob und wann das Modell auch in Deutschland veröffentlicht werden soll, wurde seitens des Herstellers bislang nicht kommuniziert. Das verbaute IPS-Panel misst 27 Zoll in der Diagonalen, stemmt die Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 300 Hz und stellt einen 1 ms schnellen Grauwechsel in Aussicht. Die Punktdichte beläuft sich auf nur rund 82 ppi.

Dem Datenblatt zufolge kann man darüber hinaus mit 99 % sRGB-Abdeckung, 8 Bit Farbtiefe, einer typischen Leuchtdichte von 300 cd/m² und einem Kontrastumfang von 1.000:1 rechnen. HDR10-Unterstützung wird zwar beworben, doch stehen die mäßigen Helligkeitswerte und das fehlende Dimming einer überzeugenden Darstellung im Weg. Eine DisplayHDR-Zertifizierung ist ebenfalls nicht vorhanden. Wer unschöne Bildrisse (Tearing) in Spielen eliminieren möchte, kann auf FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zurückgreifen. Auf Zusatzfunktionen wie eine FPS-Anzeige, einen Schwarzstabilisator und ein Fadenkreuz-Overlay muss ebenso wenig verzichtet werden wie auf die Software LG Switch, die neben diversen Monitor-Einstellungen beispielsweise auch Firmware-Updates erlaubt – sofern der jeweilige Bildschirm sie beherrscht.

Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.0-Eingängen, einem DisplayPort 1.4 und einem Kopfhörerausgang. Wer auf HDMI angewiesen ist, muss sich leider mit maximal 240 statt 300 Hz zufriedengeben – die volle Bildwiederholrate wird nur am DisplayPort unterstützt. Auto Input Switch nimmt bei mehreren verbundenen Endgeräten das händische Umschalten des Signaleingangs ab. Mit Blick auf die ergonomischen Eigenschaften scheint der 27G550B mit einer Neigungsverstellung, einem Pivot-Modus, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerreduzierten Hintergrundbeleuchtung solide aufgestellt zu sein. Auch ein Modus für Menschen mit Farbsehschwäche ist vorhanden.

Wer nicht auf einen deutschen Release des LG UltraGear 27G550B warten möchte, kann mit dem Samsung Odyssey G40H alias LS27HG402EUXEN einen sehr ähnlich ausgestatteten Mitbewerber erwerben, der im deutschen Onlinehandel zu Straßenpreisen ab rund 185 Euro verkauft wird.