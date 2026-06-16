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Auf seiner chinesischen Website führt der US-amerikanische Hersteller ViewSonic einen neuen Gaming-Monitor. Der VX24G26J-4K ist ein Fast-IPS-basierter 23,8-Zöller und löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf, woraus sich eine Punktdichte von rund 185 ppi ergibt. Zum Vergleich: Ein 27-Zoll-Bildschirm mit 4K-UHD kommt auf circa 163 ppi. Die Neuheit gehört zu den wenigen 24-Zoll-Vertretern mit dieser Auflösung – und ist das bisher einzige bekannte Modell dieser Größenklasse, das eine maximale Bildwiederholrate von 160 Hz erreicht. Andere Geräte wie der erhältliche ASUS ProArt PA24US oder der kommende JapanNext JN-IPS2380UHDR-C65W-HSP sind auf 60 Hz begrenzt.

Laut ViewSonic bietet der VX24G26J-4K eine effektive Antireflexionsbeschichtung, einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 8 Bit, eine typische Leuchtdichte von 400 cd/m² und einen Kontrastumfang von 1.000:1. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, Adobe RGB und DCI-P3 zu jeweils 95 %. Eine DisplayHDR-400-Zertifizierung wird ebenfalls beworben – man sollte sich also kein überzeugendes HDR-Erlebnis erhoffen. Als Anti-Tearing-Maßnahmen sind FreeSync und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync an Bord. Wer möchte, kann per OSD ein Fadenkreuz-Overlay einblenden lassen.

Was Schnittstellen betrifft, stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein Kopfhörerausgang und eine USB-A-Buchse (für Firmware-Updates) bereit. Auf integrierte Lautsprecher wird verzichtet. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion und eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Der Monitor weist ein Gewicht von 3,03 kg ohne und 4,73 kg mit Standfuß auf. Ob ViewSonic für den VX24G26J-4K absehbar eine Marktfreigabe im Westen plant, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 27-Zoll-Modelle mit 4K160 starten übrigens schon bei Straßenpreisen von 189 Euro.