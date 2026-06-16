News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#ViewSonic #VX24G26J-4K #Monitor #Gaming #4K #160-Hz #Fast-IPS #HDR

4K-UHD, 160 Hz, Fast IPS und 185 ppi

ViewSonic China listet VX24G26J-4K mit 23,8 Zoll

Portrait des Authors


ViewSonic China listet VX24G26J-4K mit 23,8 Zoll
1

Werbung

Auf seiner chinesischen Website führt der US-amerikanische Hersteller ViewSonic einen neuen Gaming-Monitor. Der VX24G26J-4K ist ein Fast-IPS-basierter 23,8-Zöller und löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf, woraus sich eine Punktdichte von rund 185 ppi ergibt. Zum Vergleich: Ein 27-Zoll-Bildschirm mit 4K-UHD kommt auf circa 163 ppi. Die Neuheit gehört zu den wenigen 24-Zoll-Vertretern mit dieser Auflösung – und ist das bisher einzige bekannte Modell dieser Größenklasse, das eine maximale Bildwiederholrate von 160 Hz erreicht. Andere Geräte wie der erhältliche ASUS ProArt PA24US oder der kommende JapanNext JN-IPS2380UHDR-C65W-HSP sind auf 60 Hz begrenzt.

Laut ViewSonic bietet der VX24G26J-4K eine effektive Antireflexionsbeschichtung, einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 8 Bit, eine typische Leuchtdichte von 400 cd/m² und einen Kontrastumfang von 1.000:1. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, Adobe RGB und DCI-P3 zu jeweils 95 %. Eine DisplayHDR-400-Zertifizierung wird ebenfalls beworben – man sollte sich also kein überzeugendes HDR-Erlebnis erhoffen. Als Anti-Tearing-Maßnahmen sind FreeSync und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync an Bord. Wer möchte, kann per OSD ein Fadenkreuz-Overlay einblenden lassen.

ViewSonic VX24G26J-4K mit 160 Hz und 185 ppi
ViewSonic VX24G26J-4K mit 160 Hz und 185 ppi
ViewSonic VX24G26J-4K mit 160 Hz und 185 ppi
ViewSonic VX24G26J-4K mit 160 Hz und 185 ppi

Was Schnittstellen betrifft, stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein Kopfhörerausgang und eine USB-A-Buchse (für Firmware-Updates) bereit. Auf integrierte Lautsprecher wird verzichtet. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion und eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Der Monitor weist ein Gewicht von 3,03 kg ohne und 4,73 kg mit Standfuß auf. Ob ViewSonic für den VX24G26J-4K absehbar eine Marktfreigabe im Westen plant, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 27-Zoll-Modelle mit 4K160 starten übrigens schon bei Straßenpreisen von 189 Euro.

Quellen und weitere Links
#ViewSonic
#VX24G26J-4K
#Monitor
#Gaming
#4K
#160-Hz
#Fast-IPS
#HDR
KOMMENTARE (1) VGWort
Back to top