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Von der MMD-Monitormarke Philips kommt ein neuer 26,5-Zoll-Monitor für Spieler, der sich im OLED-Budget-Bereich ansiedeln dürfte. Das Modell trägt die Bezeichnung 27M2N6591L, gehört zur Evnia-Serie und ist ein Verwandter des ebenfalls günstigen 27M2N6501L, der seit Ende 2025 erworben werden kann. Die Neuheit besitzt ein QD-OLED-Panel in Form einer Sparvariante mit Blick auf die Helligkeitswerte: 200 cd/m² bei 100 % APL in SDR, bzw. 400 cd/m² bei 10 % APL in HDR. Eine DisplayHDR-Zertifizierung bleibt dem Gerät folglich verwehrt, nicht jedoch eine Einstufung nach ClearMR 13000. Die Subpixel sind Q- statt V-förmig angeordnet.

Der 27M2N6591L tritt außerdem mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholrate, HDR10-Unterstützung, 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastwert von 1.500.000:1 und einer Punktdichte von rund 111 ppi an. Der sRGB-Farbraum wird zu 147,5 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99 % und Adobe RGB zu 98 %. Philips stellt mit einem Delta-E-Wert von unter 2 eine solide Farbpräzision in Aussicht. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay fehlt ebenso wenig.

Dank dreiseitigem Ambiglow können KI-gestützte Beleuchtungseffekte erzeugt werden, die sich an den jeweiligen Inhalt farblich dynamisch anpassen können. Wer mehrere Endgeräte an dem Monitor betreiben möchte, kann auf MultiView zurückgreifen, um Inhalte aus verschiedenen Quellen gleichzeitig anzeigen zu lassen. Das Schnittstellenangebot besteht aus einem DisplayPort, einem HDMI-Eingang (anscheinend 2.0 statt 2.1), einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und einem Kopfhörerausgang. An HDMI 2.0 dürfte man sich dementsprechend mit maximal 144 statt 240 Hz begnügen müssen. Das 2025er-Geschwister 27M2N6501L bringt hingegen HDMI 2.1 mit sich.

Die Ergonomie fällt mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) solide aus. Laut EU-Energielabel kann man mit einer Leistungsaufnahme von 21 W (SDR) bzw. 25 W (HDR) rechnen, woraus sich die Energieeffizienzklassen E, bzw. F ergeben. Der Philips Evnia 27M2N6591L wiegt 4,19 kg ohne und 5,98 kg mit Standfuß, ist in einem weißen Design gehalten und steht noch ohne deutschen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da. Die Garantiedauer beträgt wahrscheinlich drei Jahre. Da der besser ausgestattete 27M2N6501L für knapp unter 400 Euro erhältlich ist, dürfte der 27M2N6591L wohl im mittleren 300-Euro-Bereich landen.