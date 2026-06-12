Werbung

Auf der chinesischen Website des taiwanischen Herstellers AOC findet sich ein neuer Gaming-Bildschirm namens AGP497UCZD, der ein 49 Zoll großes QD-OLED-Panel besitzt und mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten (DQHD, 32:9) bei bis zu 240 Hz auflöst. Das mit 1.800R gewölbte Gerät bietet folglich ein deutlich breiteres Sichtfeld, sofern das jeweilige Game die Ultrawide-Auflösung ordentlich unterstützt – das ist nach wie vor nicht immer der Fall. Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, ein Delta-E-Wert von unter 1 und eine Helligkeit von 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Die Farbräume Adobe RGB, DCI-P3 und sRGB werden breitflächig abgedeckt, konkret zu 98 %, 99 % und 100 %.

Mit zwei 8-Watt-Lautsprechern weist der AGP497UCZD integrierte Klanggeber auf. Gegen Tearing verrichtet FreeSync seinen Dienst. Wenn mehrere Endgeräte verbunden sind, spielen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und der KVM-Switch ihre Stärken aus. Sollte DQHD in einem Spiel mal nicht möglich sein, kann man auf 24,5- und 27-Zoll-Bildmodi umschalten, was auch der Framerate und dem Input-Lag zugutekommen dürfte – nur sind dann eben dicke schwarze Balken vorhanden. Gaming-Features wie ein Fadenkreuz-Overlay und eine fps-Anzeige fehlen ebenso wenig. Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, einen modernen DisplayPort 2.1 mit 80 Gbit/s (UHBR20), zwei USB-C-Anschlüsse (davon einer mit DP-Alt-Modus und 90 W PD), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke).

Der Bildschirm lässt sich neigen, seitlich drehen und um 130 mm in der Höhe verstellen, verfügt über eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und erlaubt ein Verstauen eines Kopfhörers auf einem ausklappbaren Metallhaken, der sich auf der Rückseite befindet. Der AOC AGP497UCZD wiegt ohne Standfuß 10,7 kg, misst 191,8 x 373,8 x 166,5 mm (B x H x T) und weist eine Punktdichte von rund 109 ppi auf. Ob absehbar eine Freigabe auf westlichen Märkten wie dem deutschen erfolgen soll, wurde noch nicht kommuniziert. Es gibt im deutschen Onlinehandel ein paar Mitbewerber mit sehr ähnlicher Ausstattung, darunter den MSI MPG 491CQPX. Preislich bewegen sie sich zwischen 800 und 1.000 Euro, lassen jedoch einen DisplayPort 2.1 schmerzlich vermissen.