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Vom taiwanischen Unternehmen ASUS kommt ein neuer OLED-Gaming-Monitor, der Feature-seitig klar im Budgetbereich angesiedelt werden dürfte. Der ROG Strix XG27AQDMESZ ist ein 26,5 Zoll großes QD-OLED-Modell, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erreicht und den DCI-P3-Farbraum zu 99 % abgedeckt. HDR10-Unterstützung ist vorhanden, nicht jedoch eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black. Der Grund dafür sind die mäßigen Helligkeitswerte des eingesetzten Panels: 200 cd/m² typisch und 400 cd/m² in der Spitze.

Laut Datenblatt ist davon abgesehen mit klassischen QD-OLED-Merkmalen zu rechnen: 10 Bit Farbtiefe, ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1 und eine solide Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2). Die Leistungsaufnahme wird auf unter 25 W beziffert, die Punktdichte beläuft sich auf rund 111 ppi. Wer gern düstere Games mit hohen Framerate-Fluktuationen spielt, dürfte sich über die OLED-Antiflicker-Maßnahmen freuen. Als Anti-Tearing-Technologien sind FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Einsatz. Auch an das Anti-Blur-Tool ELMB wurde gedacht.

Wer möchte, kann zwecks höherer fps-Werte oder eines geringeren Input-Lags auf 4:3- und 24,5-Zoll-Bildmodi umschalten, darunter 1280 x 960 oder 1024 x 768 Pixel. OLED-Burn-in-Risiken sollen per Custom-Heatsink, regelmäßigem Pixel-Refreshing und dem sogenannten Neo-Proximity-Sensor verringert werden. Letzterer erkennt, ob sich eine Person vor dem Bildschirm befindet, und schaltet in ihrer Abwesenheit auf ein schwarzes Bild um. Die Erkennungsreichweite des Sensors kann nach eigenen Wünschen angepasst werden. Obendrein gewährt ASUS drei Jahre Produktgarantie.

Auf Schnittstellenseite wird man sich mit zwei HDMI-Eingängen, einem DisplayPort 1.4 und einem Kopfhörerausgang zufriedengeben müssen, wobei HDMI immerhin in moderner Version 2.1 vorliegt. Hinsichtlich Ergonomie will der 26,5-Zöller mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 110 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) überzeugen. Der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMESZ wiegt 4,9 kg ohne bzw. 6,8 kg mit Standfuß und bekam noch keine deutschen Release-Details verpasst. Vergleichbare Monitore werden im Onlinehandel zwischen 350 und 400 Euro verkauft.