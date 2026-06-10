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Die Computex brachte vergangene Woche hunderte Produktneuheiten zutage. Auch das chinesische Unternehmen HKC war mit einem Messeauftritt vor Ort und präsentierte ein paar interessante neue Gaming-Monitore. Beim Apex 32U165VD handelt es sich um einen 31,4-Zöller mit VA-Panel und neuartiger RGB-Mini-LED-Technologie (1.596 Zonen). Letztere wartet mit einzeln ansteuerbaren roten, grünen und blauen LEDs auf, wodurch eine sattere Farbdarstellung erreicht werden soll. Der für 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 8K-UHD-2 (7.680 x 4.320 Pixel, 16:9) und HDR gedachte Rec.-2020-Farbraum wird in der Regel zu (fast) 100 % abgedeckt. Obendrein soll RGB-Mini-LED stromsparender als OLED sein, allerdings auch eigene Kinderkrankheiten wie Farbstiche mit sich bringen.

Der 32U165VD beschleunigt in nativem 4K-UHD auf maximal 165 Hz und erzielt einen 2 ms schnellen Grauwechsel. Die Fullscreen-SDR-Leuchtdichte beläuft sich auf 1.000 cd/m², die HDR-Spitzenhelligkeit auf 1.400 cd/m². Wenig überraschend trägt der Monitor eine Zertifizierung nach DisplayHDR 1400, dürfte also ein sehr ansprechendes HDR-Erlebnis bieten. Anschlussseitig kann auf einen DisplayPort 2.1 (Bandbreite unklar), zwei HDMI-2.1-Eingänge, zwei USB-C-Schnittstellen (einer mit DP-Alt-Modus und 90 W PD, einer mit 15 W PD) und einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) zurückgegriffen werden.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht exakt dem hier vorgestellten Apex 32U165VD.)

HKC plant die US-Veröffentlichung angeblich für Ende 2026 oder Anfang 2027 und visiert einen Verkaufspreis um 900 US-Dollar herum an. Der Apex 32U165VD scheint ein ähnlich ausgestattetes Schwestermodell des 2025 angekündigten M10 Ultra zu sein, der jedoch einen Dual-Hz-Modus und 98 W PD unterstützt. Zusätzlich zeigte der Hersteller auf der Computex das 0,02 ms schnelle Tandem-OLED-Display Antgamer ANT275ZQE, das zur 27-Zoll-Klasse zählt und die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 540 Hz stemmen kann. Per Dual-Modus ist jederzeit ein Umschalten auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) und bis zu 720 Hz möglich. Ob der deutsche Markt absehbar mit einem der Produkte bedient werden soll, ist noch unklar.