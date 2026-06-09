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LG führt auf seiner US-Website einen neuen Gaming-Monitor namens UltraGear 34GX90SB-W, der mit dem Smart-TV-Betriebssystem webOS (wahrscheinlich in Version 26) ausgestattet ist. Es handelt sich um das Nachfolgemodell zum 2025 erschienenen 34GX90SA und um ein kleineres Schwestermodell zum kürzlich angekündigten 45GX90SB. Wie der Zusatz "-W" in der Produktbezeichnung bereits andeutet, ist der 34GX90SB-W in einem weißen Design gehalten. Die technischen Eckdaten sind großteils mit dem 45-Zoll-Exemplar identisch.

Der neue UltraGear 34GX90SB-W besitzt ein 34 Zoll großes WOLED-MLA+-Panel, verzichtet also wie der 45GX90SB auf die modernere Tandem-Technologie. Die Auflösung beträgt 3.440 x 1.440 Bildpunkte (UWQHD, 21:9), die maximale Bildwiederholfrequenz 240 Hz, die Farbtiefe 10 Bit, die Reaktionszeit 0,03 ms (Grau zu Grau), der Kontrastumfang 1.500.000:1, die Spitzenhelligkeit 1.300 cd/m² und die DCI-P3-Abdeckung 98,5 %. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi und die Display-Wölbung auf extreme 800 R, was nicht jedermanns Sache sein dürfte.

Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte 34-Zöller kann über das von LG-TV-Geräten bekannte Dynamic Tonemapping Pro das HDR-Erlebnis verbessern – laut Hersteller sei das Ergebnis mit HDR10+ zu vergleichen. Das eingesetzte webOS wird von dem SoC alpha 8 AI Gen 3 angetrieben, verfügt über KI-Features wie AI Picture Pro (Upscaling) und lässt sich per Magic Remote auch sprachsteuern. Dienste wie GeForce NOW erlauben autarkes Cloud-Gaming ohne externes Endgerät. Ebenso wenig fehlen Apps für gängige Streaming-Dienste wie Disney+ oder Netflix.

Wer einen Gaming-PC anschließt, kann auf FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zurückgreifen. Im Übrigen gehören PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay, eine fps-Anzeige, eine Fernbedienung (keine Magic Remote!) und integrierte Lautsprecher zur Ausstattung. Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 65 W PD), einen klassischen USB-Hub (2 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang. Das Datenblatt nennt USB 2.0, doch sind die Buchsen auf den Produktbildern blau, was auf mindestens 3.2 Gen 1 hinweist.

Von AirPlay-Unterstützung ist ebenfalls die Rede, nicht jedoch von Bluetooth oder WLAN – wobei mit hoher Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die beiden Funkschnittstellen an Bord sein werden. Der LG UltraGear OLED 34GX90SB-W lässt sich neigen, drehen sowie in der Höhe verstellen, wartet mit einem Modus für Menschen mit Farbsehschwäche auf und geht in den USA für 999,99 US-Dollar (UVP) an den Start. Der Hersteller gewährt nur zwei Jahre Garantie und bleibt einen Erscheinungstermin für Deutschland noch schuldig. Unklar ist zudem, wie lange webOS mit Updates versorgt werden soll – LG-Fernseher bieten fünf Jahre.