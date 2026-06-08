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Tandem-WOLED, RealBlack Glossy und Anti-Blur-Tool

Gigabyte bringt den Aorus Elite FO27Q24G

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Gigabyte bringt den Aorus Elite FO27Q24G
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Der aus Taiwan stammende Hersteller Gigabyte hat den Aorus Elite FO27Q24G enthüllt, ein Schwestermodell des kürzlich auf der Computex angekündigten FO27Q28G. Der neue Gaming-Monitor setzt ebenfalls auf Tandem-WOLED-Technologie mit RealBlack-Glossy-Beschichtung, trägt jedoch lediglich eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 statt 500. Neben WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und 240 Hz Bildwiederholfrequenz werden 1.300 statt 1.500 cd/m² Spitzenhelligkeit (1,5 % APL in HDR), 98,5 anstelle von 99,5 % DCI-P3-Abdeckung, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, ein Delta-E-Wert von unter 2 und ein 0,03 ms schneller Grauwechsel in Aussicht gestellt.

Wie der FO27Q28G verfügt die Neuheit über vier Jahre Garantie und AI OLED Care Pro, das unter anderem über einen Umgebungslicht- und einen Abwesenheitssensor das Risiko für OLED-Einbrenneffekte minimieren soll. Auch ein Custom-Heatsink ist mit von der Partie. FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verrichten gegen Tearing ihren Dienst. Alternativ kann auf das Anti-Blur-Tool "Ultra Clear Technology" zurückgegriffen werden. Ein einblendbares Tactical Crosshair ändert seine Farbe auf Basis des aktuellen Spielhintergrundes. An Maßnahmen gegen VRR-Flackern wurde ebenfalls gedacht, was vor allem düsteren Games mit hohen fps-Fluktuationen zugutekommen dürfte.

Gigabyte Aorus Elite FO27Q24G mit Tandem-WOLED
Gigabyte Aorus Elite FO27Q24G mit Tandem-WOLED
Gigabyte Aorus Elite FO27Q24G mit Tandem-WOLED
Gigabyte Aorus Elite FO27Q24G mit Tandem-WOLED
Gigabyte Aorus Elite FO27Q24G mit Tandem-WOLED

An Schnittstellen werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD), ein Kopfhörerausgang und eine USB-2.0-Buchse für Firmware-Updates geboten. Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Der mit PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einer Punktdichte von rund 111 ppi (bei 26,5 Zoll) antretende Gigabyte Aorus Elite FO27Q24G steht noch ohne Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da.

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