Werbung

Vom südkoreanischen Unternehmen LG kommt die Ankündigung eines neuen smarten Gaming-Monitors. Der UltraGear OLED 45GX90SB ist ein offizielles Nachfolgemodell des 2025 veröffentlichten 45GX90SA und kostet in den USA rund 1.700 US-Dollar (umgerechnet knapp 1.463 Euro). Wie sein Vorgänger ist die Neuheit dank webOS und dem von LG-Fernsehern bekannten SoC alpha 8 AI Gen 3 autark nutzbar. Das Betriebssystem liegt wahrscheinlich in Version 26 vor, kann per Magic Remote sprachgesteuert werden und bietet Zugriff auf zahlreiche Apps, darunter Cloud-Gaming- und Streaming-Dienste.

Der alpha 8 AI Gen 3 beschleunigt auch KI-gestützte Aufgaben wie Bild- und Tonverbesserer, etwa Upscaling-Verfahren für niedriger auflösende Inhalte. Dynamic Tonemapping Pro verspricht derweil eine HDR-Aufwertung, die auf Augenhöhe mit HDR10+ liegen soll. Der 45GX90SB ist ein 44,5 Zoll großes WOLED-MLA+-Exemplar, das mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9), 240 Hz Bildwiederholfrequenz, starker Wölbung (800R) und einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 aufwartet. Darüber hinaus kann man mit 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 98,5 % DCI-P3, einem Kontrastumfang von 1.500.000:1, einer typischen Leuchtdichte von 275 cd/m² (100 % APL in SDR) und einer Spitzenhelligkeit von 1.300 cd/m² rechnen.

Als Anti-Tearing-Maßnahmen sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync vertreten. Teil der Ausstattung sind im Übrigen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay und integrierte Lautsprecher. Was Schnittstellen betrifft, stehen AirPlay, Bluetooth, Wi-Fi, zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 65 W PD zur Verfügung. Ob der DisplayPort in Version 1.4 oder 2.1 vorliegt, ist unklar – die Produktseite nennt mal das eine, mal das andere.

Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einen Modus für Menschen mit Farbsehschwäche. Der mit einer Punktdichte von nur rund 84 ppi versehene LG UltraGear OLED 45GX90SB steht noch ohne einen deutschen Erscheinungstermin oder Euro-UVP da. Die US-Garantiedauer wird auf lediglich zwei Jahre beziffert.