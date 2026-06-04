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Der diese Woche mit noch recht spärlicher Infolage enthüllte Aorus Elite FO27Q28G des taiwanischen Unternehmens Gigabyte hat nun eine offizielle Produktseite erhalten, die viele Eckdaten und Features nachreicht. Der Tandem-WOLED-basierte 27-Zöller stemmt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1440 Pixel, 16:9) bei bis zu 280 Hz, ist nach DisplayHDR True Black 500 zertifiziert worden und vereint dank RealBlack Glossy die Vorteile von glänzenden Panels mit denen von matten Exemplaren – ähnlich wie man es schon länger von LGs OLED-Fernsehgeräten kennt, die in hellen Räumlichkeiten besser performen als klassische QD-OLED-Mitbewerber.

Zu den weiteren Merkmalen des FO27Q28G zählen 1.500 cd/m² Spitzenhelligkeit (1,5 % APL in HDR), ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Kontrastumfang von 1.500.000.1 und ein Delta-E-Wert von unter 2. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 99,5 Prozent abgedeckt. Die Punktdichte beträgt rund 111 ppi, sofern es sich effektiv um ein 26,5-Zoll-Panel handelt. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Alternativ kann auf einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe zurückgegriffen werden, der von Gigabyte als "Ultra Clear Technology" bezeichnet wird.

VRR-Antiflicker-Optionen stehen ebenso zur Verfügung wie ein taktisches Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe abhängig vom Inhalt ändern kann. Das sogenannte "Tactical HUD" erlaubt derweil ein Verschieben von Game-HUD-Bereichen wie die Minimap an eine andere Position. KI-gestütztes OLED Care Pro soll Einbrennrisiken verringern, indem beispielsweise Sensoren für Personenerkennung und Umgebungslicht zum Einsatz kommen. Im Inneren des Monitors sorgt ein Custom-Heatsink für unbedenkliche Temperaturen – ob ein Lüfter verwendet wird, geht aus dem Infomaterial nicht hervor.

Ein mit unbekannter Bandbreite versehener DisplayPort 2.1 ist genauso Teil des Schnittstellenangebots wie zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD), ein Kopfhörerausgang und eine USB-2.0-Buchse für Firmware-Updates. Die Ergonomie lässt mit einer Neigungsverstellung, einem Pivot-Modus, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) kaum Wünsche offen. Zur Ausstattung des Gaming-Displays gehören übrigens auch PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild).

Gigabyte bleibt nach wie vor Release-Informationen zum Aorus Elite FO27Q28G schuldig, gewährt aber mit vier statt drei Jahren Garantie samt Burn-in-Abdeckung die bisher längste Standardgarantie im OLED-Gaming-Bereich – sieht man mal von Sonderaktionen ab, bei denen etwa LG eine kostenlose Garantieverlängerung von zwei auf fünf Jahre anbietet, wenn man das betreffende Produkt direkt im LG-Onlineshop erwirbt.