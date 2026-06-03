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Der mit Hauptsitz in Taiwan residierende Hersteller Gigabyte hat im Rahmen der Computex drei neue Gaming-Monitore der Aorus-Serie angekündigt. Der FO27Q28G zählt zur 27-Zoll-Klasse und besitzt ein Tandem-WOLED-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 280 Hz Bildwiederholrate, 1.500 cd/m² Spitzenhelligkeit, 99,5 % DCI-P3-Abdeckung sowie 0,03 ms schnellem Grauwechsel. RealBlack Glossy verspricht eine Eignung auch für helle Räume, da Eigenschaften von matten und glänzenden Panels kombiniert werden. Zu den weiteren Features gehören FreeSync Premium Pro, G-Sync-kompatibles Adaptive Sync, ein smartes Fadenkreuz-Overlay und eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500.

Wer lieber auf Mini-LED setzt, dürfte sich eher dem FM275K16P zuwenden wollen: Der LCD-basierte 27-Zöller verfügt über ein 2.304 Mini-LED-Zonen starkes Backlight, wodurch eine Spitzenhelligkeit von 1.250 cd/m² und eine DisplayHDR-1000-Zertifizierung erreicht werden. Die Neuheit wartet mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9), 180 Hz Bildwiederholfrequenz, 99 % DCI-P3-Abdeckung, 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) und einem KI-Upscaler auf. Der sogenannte Multi-Mode erlaubt jederzeit einen Wechsel von 5K auf wahlweise 4K-UHD (3.840 x 2160 Pixel, 16:9) und bis zu 220 Hz oder auf WQHD und bis zu 330 Hz. Im Übrigen sind FreeSync Premium Pro, G-Sync-Kompatibilität, HDMI 2.1 (mit eARC) und DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s) am Start.

Zu guter Letzt wäre der FO32U24GP zu nennen, zu dem allerdings nur spärliche Informationen bereitstehen. Es handelt sich um ein 32-Zoll-Gerät mit Tandem-WOLED, RealBlack Glossy und nativer 4K-UHD-Auflösung. Auch von einem Dual-Hz-Modus ist die Rede, nicht jedoch von konkreten Bildwiederholraten. Da der Bildschirm ebenfalls mit einem vollwertigen DisplayPort 2.1 ausgestattet wird, kann man mutmaßlich mindestens von 4K240 und FHD480 ausgehen. Wann und zu welchen Preisen die drei Produktneuheiten in Deutschland veröffentlicht werden sollen, hat Gigabyte noch nicht verraten.