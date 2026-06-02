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Alienware, seit 2006 eine Tochter des US-Konzerns Dell, nutzt die Computex ebenfalls für eine Reihe von Produktankündigungen. Der neue AW3926QW ist ein 38,9 Zoll großer, mit 1.500R gekrümmter und auf Tandem-WOLED-Technologie basierender Gaming-Monitor, der mit 5.120 x 2.160 Bildpunkten (WUHD alias 5K2K, 21:9) auflöst und eine maximale Bildwiederholfrequenz von 165 Hz erreicht. Wer Framerate, Bewegtbildschärfe oder Input-Lag priorisieren möchte, kann dank Dual-Modus jederzeit auf UWFHD (2.560 x 1.080 Pixel, 21:9) und bis zu 330 Hz umschalten.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören eine Farbtiefe von 10 Bit, ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastumfang von 1.750.000:1, ein Delta-E-Wert von unter 2, eine DCI-P3-Abdeckung von 99 % und eine Leuchtdichte von 300 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR). Das verbaute Panel setzt auf vierschichtiges Primary-RGB-Tandem und soll für eine Textdarstellung ohne Farbsäume sorgen können. Die Punktdichte von rund 143 ppi (in WUHD) trägt sicherlich ebenfalls ihren Teil dazu bei. Mit Blick auf HDR-Fähigkeiten werden DisplayHDR True Black 500 und Dolby-Vision-Unterstützung beworben.

Tearing-freie Spielesessions sind über FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync gewährleistet. Wer mehrere Endgeräte anschließt, dürfte sich über den vorhandenen KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) freuen. Die mitgelieferte Software Alienware-Command-Center erlaubt das Regeln diverser Monitor-Einstellungen und bringt eine Firmware-Update-Funktion mit sich. Die Schnittstellenauswahl umfasst einen 80 Gbit/s schnellen DisplayPort 2.1 (UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), zwei USB-C-Anschlüsse (davon einer mit DP-2.1-Alt-Modus und 90 W PD, der andere mit 15 W PD), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang.

Hinsichtlich der Ergonomie-Funktionen werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) geboten. Dell gewährt auf den Alienware AW3926QW drei Jahre Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service, sodass im Fall eines Defekts umgehend ein Ersatzgerät an den Kunden gesendet wird. Der 38,9-Zöller steht noch ohne einen Verkaufspreis da, soll aber ab Juni 2026 auf diversen asiatischen Märkten und ab Herbst 2026 in Europa und den USA veröffentlicht werden.