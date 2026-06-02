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ASUS mit zahlreichen Displays auf der Computex

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ASUS mit zahlreichen Displays auf der Computex
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ASUS ist natürlich auch auf der Computex 2026 vertreten und hat unter anderem eine umfangreiche neue Display-Palette vorgestellt. Im Fokus stehen vor allem hochmoderne OLED-Technologien: von ultraschnellen E-Sport-Monitoren über Tandem-RGB-OLED-Panels bis hin zu professionellen 4K-QD-OLED-Lösungen für Kreative.

Die Highlights der ROG-Serie sind die beiden Tandem-RGB-OLED-Monitore PG32UCWM (32 Zoll) und PG27UCWM (27 Zoll). Dank der neuartigen RGB-Stripe-Pixel-Technologie (ohne weißes Subpixel) erreichen die Monitore ein um 27 % größeres Farbvolumen im Vergleich zu herkömmlichen WOLED-Panels. Der PG32UCWM bietet einen praktischen Dual-Mode: Nutzer können nahtlos zwischen 4K bei 240 Hz und Full-HD bei 480 Hz wechseln. Beide Modelle punkten mit extrem kurzer Reaktionszeit (0,03 ms), Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 True Black und 99 % DCI-P3-Farbraumabdeckung.

Als absolute Weltpremiere präsentiert ROG den 24,5-Zoll ROG Strix OLED XG259QWPG Ace – den ersten dedizierten OLED E-Sport-Monitor der Welt. Das TrueBlack-Glossy-Tandem-WOLED-Panel erreicht eine enorm hohe Bildwiederholfrequenz von 540 Hz bei einer Reaktionszeit von nur 0,02 ms. Gegenüber vorherigen WOLED-Generationen bietet das Display eine um bis zu 15 % höhere Spitzenhelligkeit, 25 % mehr Farbvolumen und eine um 60 % verlängerte Lebensdauer. Der Monitor wurde in enger Zusammenarbeit mit Profi-Teams wie BLAST und PGL entwickelt und verfügt über spezielle E-Sport-Farbmodi, Messmarkierungen am Standfuß sowie ein neues Quick-OSD-Menü.

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Für Content-Creator und Videoproduzenten stellt ASUS die neue ProArt-4K-QD-OLED-Reihe vor. Das Flaggschiff PA32USD (31,5 Zoll) erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits und überzeugt mit werkseitiger Delta E < 1 Kalibrierung, 99 % DCI-P3 und echter 10-Bit-Farbtiefe. Zusätzlich bieten die Modelle PA329CDV und PA279CDV umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive Thunderbolt 4 (96W Power-Delivery), 12G-SDI und Auto-KVM-Funktion.

Die ZenScreen-Serie richtet sich hingegen an mobile Nutzer und Hybrid-Arbeiter. Highlights sind das leichte 14-Zoll-OLED-Modell MQ14FCKV (unter 500 g), das duale ZenScreen Duo MB14FCD sowie das neuartige 13,3-Zoll-Color-ePaper-MP13UC mit Touch-Funktion und 35 Hz Bildwiederholrate.

Für den Business-Bereich präsentierte ASUS die Videokonferenzmonitore BE34WCGNK (34 Zoll curved) und BE27ACGNK (27 Zoll), die mit integrierter 5-MP-Webcam, Microsoft Teams-Hotkeys, 96-Watt-USB-C-Docking und EPEAT-Gold-Zertifizierung überzeugen.

Neue ROG Swift ab Q3 2026 verfügbar

Zumindest die ROG-Swift-OLED-Modelle PG32UCWM und PG27UCWM sollen im dritten Quartal 2026 auf den Markt kommen. Preise und genaue Verfügbarkeit der weiteren Modelle wurden noch nicht bekannt gegeben.

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