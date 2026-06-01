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Abseits der Computex findet sich auf der chinesischen AOC-Website ein neuer Gaming-Monitor namens Q27G4SLM6/WS, der mit weißem Design und interessantem Feature-Set antritt. Das verbaute Fast-IPS-Panel misst 27 Zoll in der Diagonalen und kann im Backlight auf 1.152 QD-Mini-LED-Zonen zurückgreifen. Letztere sorgen für eine Spitzenhelligkeit von 1.200 cd/m² und eine DisplayHDR-1000-Zertifizierung. Des Weiteren wirbt der Hersteller mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 360 Hz Bildwiederholrate, 1 ms schnellem Grauwechsel und 10 Bit Farbtiefe.

Was Farbraumabdeckungen betrifft, kann man laut Datenblatt mit 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 98 % Adobe RGB rechnen. Die Farbpräzision soll solide sein (Delta-E-Wert von unter 2). Neben der Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync ist ein Anti-Blur-Tool an Bord, wobei die Features nicht gleichzeitig verwendet werden können. Wer mehrere Endgeräte anschließt, darf auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) zurückgreifen. Auf Schnittstellenseite stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1) und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Per Kompression (DSC) sind stets die vollen 360 Hz möglich.

Mit Blick auf die Ergonomie will der Q27G4SLM6/WS mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen. Zusätzlich stelle zirkulare Polarisation sicher, dass das abgestrahlte Licht natürlicher wirke und die Augen weniger belaste. Der mit zuschaltbarem Fadenkreuz-Overlay ausgestattete neue AOC-Monitor genehmigt sich im Betrieb 35 W (typisch), wiegt 5,04 kg ohne bzw. 6,45 kg mit Standfuß und weist eine Punktdichte von rund 109 ppi auf. Zu Release-Plänen im Westen hat sich der Hersteller noch nicht geäußert.

Wer nicht warten möchte, kann sich mit dem MSI MAG 274QPF X30MV einen ähnlichen Mitbewerber sichern, der mit WQHD, 300 Hz, 1.152 Mini-LED-Zonen, HDR 1000 und Rapid VA aufwartet. Kostenpunkt: rund 350 Euro.