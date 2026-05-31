Werbung

AI-Monitore mit dem MEG-Label haben wir von MSI auf Messen schon diverse Male gesehen. So geschehen nun auch in Taiwan im Rahmen der Computex 2026. Den MSI MEG X gab es zwar auch schon auf der CES zu sehen, das Gerät, das auf ein QD-OLED-Panel der fünften Generation setzt, wurde aber weiter angepasst. Gegenüber ersten Ideen, wurde der KI-Funktionsumfang aber angepasst, damit der Monitor nicht dabei helfen kann, beim Spielen zu cheaten.

MSI verbaut im MEG X einen dedizierten AI-Prozessor, der direkt beim Gaming helfen soll. Über das neu hinzugekommene Super-Resolution-Feature kann die Auflösung gesteigert werden, während über AI Gauge eine RGB-Leiste Informationen aus dem Spiel visualisiert werden. AI Audio Scene soll die Soundausgabe per Equalizer automatisch auf den Gaming-Inhalt abstimmen.

Auch dunkle Bildinhalte können aufgehellt oder ein Fadenkreuz optimal auf den Hintergrund abgestimmt werden. Es fehlen aber Funktionen, die die Auswirkungen von Flashbangs reduzieren oder Gegner automatisch markieren sollen.

Auch an anderer Stelle setzt MSI auf direkt in das Gerät integrierte AI-Funktionen. Der AI-Care-Sensor soll im Rahmen von OLED Core 3.0 dabei helfen, das Risiko von möglichen Einbrenn-Effekten auf ein Minimum zu reduzieren. Das kennen wir aber so schon vom MSI MPG341CQRDE QD-OLED X36, dessen Test in den kommenden Tagen erscheinen wird.

Auch die weitere Ausstattung erinnert stark an das zur CES vorgestellte 34-Zoll-Modell. Auch der MSI MEG X setzt auf das QD-OLED-Panel der fünften Generation, das 3.440 x 1.440 Bildpunkte und eine Wiederholfrequenz von 360 Hz bietet. Die maximale Peak-Helligkeit liegt im Bereich von 1.300 cd/m². Zudem erlaubt MSI die individuelle Anpassung der HDR-Helligkeitskurve. Natürlich ist auch der DarkArmor-Film mit dabei, der den subjektiven Kontrast um 40 % erhöhen soll.

Anschlussseitig gibt es kaum Unterschiede. Laut Datenblatt setzt der MSI MEG X auf einen DisplayPort 2.1 mit UHBR20, während es beim MPG-Modell die UHBR13.5-Zertifizierung gibt. Weitere Unterschiede konnten wir auf die Schnelle nicht feststellen.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es bislang noch nicht.