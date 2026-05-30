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Schon im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden Computex 2026 hat Acer zahlreiche neue Produkte angekündigt. Dazu gehören mehrere Displays. Mit dabei sind der Predator XB273K 3D, der auf die Spatial-Labs-Technik setzt, der Predator X34 F1, der ein 360 Hz schnelles QD-OLED-Panel nutzt, oder der Nitro XV345CKR P, dessen 5K2K-Panel mit der Mini-LED-Technik arbeitet.

Mit Spatial-Labs: Acer Predator XB273K 3D

Die Spatial-Labs-Technik, die eine 3D-Darstellung ohne zusätzliche Brille erzeugt, kommt bei Acer bereits seit einigen Jahren immer wieder zum Einsatz. In der neuen Generation, die beim Acer Predator XB273K 3D Verwendung findet, kommt nun ein neues AI-Modell dazu, das die optimierte Umwandlung von 2D-Inhalten in 3D-Modelle erlaubt. Über den Spatial Labs 3D Hub lassen sich künftig Modi und Spiele verwalten.

Die technische Grundlage ist ein 27 Zoll großes IPS-Panel, das mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten auflöst und mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 180 Hz arbeitet. Der DCI-P3-Farbraum soll zu 95 % abgedeckt werden, während die maximale Helligkeit von Acer mit 400 cd/m² angegeben wird. Gegen Tearing-Effekte wurden FreeSync Premium und G-Sync integriert.

Zur weiteren Ausstattung gehören HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-Hub-Funktionen sowie integrierte Lautsprecher.

Der Acer Predator XB273K 3D soll im vierten Quartal 2026 auf den Markt kommen und wird dann 1.499 Euro kosten.

Mit QD-OLED der 5. Generation: Predator X34 F1

Als zweiter Neuzugang setzt der Predator X34 F1 auf das im Januar vorgestellte QD-OLED-Panel der fünften Generation mit einer Diagonale von 34 Zoll und einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten. Dank des neuen RGB-Subpixel-Layouts bietet die neue Generation eine sichtbar verbesserte Schriftdarstellung. Davon konnten wir uns vor ein paar Tagen beim Test des ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN überzeugen.

Gleichzeitig wird das Curved-Panel (1.800R) für High-Speed-Gamer noch interessanter, denn gegenüber bisherigen QD-OLED-Panels mit 34 Zoll konnte die Wiederholfrequenz von 240 Hz auf 360 Hz gesteigert werden, was mit entsprechend kürzeren Latenzen einhergeht. OLED-typisch wird die Reaktionszeit mit 0,03 ms angegeben. G-Sync und FreeSync Premium Pro sind ebenfalls vorhanden.

Acer gibt für den Predator X34 F1 eine DCI-P3-Abdeckung von 99 % bei einem DeltaE<2 an. Zudem ist das Gerät nach VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert. Typisch für das Panel, wird die Peak-Helligkeit mit 1.300 cd/m² angegeben. Acer spricht von der Integration von OLED-Schutzmechanismen, führt diese aber nicht weiter aus.

Die Anschlüsse umfassen HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 sowie USB-C mit 65 W Power Delivery. Zudem gibt es einen USB Hub mit zwei Up- und Downstream-Ports. Acer integriert eine Höhenverstellung von 120 mm und eine Anpassung der Neigung im Bereich von -5 ° bis 20 °.

Acer möchte den Predator X34 F1 im dritten Quartal 2026 zu einem Preis von 1.299 Euro auf den Markt bringen.

5K2K und Mini LED: Nitro XV345CKR P

Der Acer Nitro XV345CKR P setzt ebenfalls auf ein 34 Zoll großes Panel, in diesem Fall wird aber ein VA-Panel mit der Mini-LED-Technik und 1.152 Dimming-Zonen genutzt. Die Auflösung beträgt 5.120 x 2.160 Bildpunkte, was zu einer hohen Bildschärfe führt.

Nativ arbeitet das Panel mit einer Wiederholfrequenz von 180 Hz, was für viele Gamer vollkommen ausreichend sein sollte. Wer kürzere Latenzen benötigt, kann dank Dual-Mode alternativ auf die WFHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten und dann 360 Hz umschalten. Die Reaktionszeit wird von Acer mit 5 ms angegeben, Schlieren sollten also deutlich zu erkennen sein.

Die maximale Helligkeit im SDR-Betrieb wird von Acer mit 450 cd/m² angegeben, während es im HDR-Betrieb bis zu 1.000 cd/m² sein sollen. Der DCI-P3-Farbraum soll beim Nitro XV345CKR P zu 95 % abgedeckt werden.

Anschlusstechnisch werden hier zwei HDMI-2.1-Schnittstellen, DisplayPort 1.4 und USB-Typ-C mit einer Ladeleistung von 65 W geboten. Von weiteren USB-Schnittstellen ist im Datenblatt nicht die Rede.

Das Panel kann in einem Bereich von 120 mm in der Höhe verstellt und im zwischen -5 ° und 25 ° in der Neigung angepasst werden.

Bis das Gerät kommt, kann es aber noch etwas dauern. Acer spricht aktuell vom ersten Quartal 2027. Der Preis soll dann bei 799 Euro liegen.

Im Rahmen der Computex 2026 werden wir auch Acer besuchen und uns einen ersten Eindruck der neuen Geräte verschaffen. Darüber hinaus wird es in der kommenden Woche neben zahlreichen News auch mehr als 40 Videos, direkt aus den Messehallen geben. Es lohnt sich also, regelmäßig bei uns vorbeizuschauen!