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Samsung erweitert seine QD-OLED-Technologie mit einem 4K-UHD-Exemplar (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), das auf 360 Hz beschleunigt und ein RGB-Subpixel-Layout aufweist. Der taiwanische Hersteller MSI hat nun einen der ersten Gaming-Bildschirme mit dem neuen Tandem-QD-OLED-Panel angekündigt. Der MPG 322URDX36 misst 31,5 Zoll in der Diagonalen und gehört zu den ersten spieletauglichen PC-Monitoren mit einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 600. Die Bewegtbildschärfe wird von der VESA nach ClearMR 18000 eingestuft. DarkArmor verspricht eine kratzfestere Beschichtung und verringerte rötliche bzw. lilafarbene Farbstiche in hellen Umgebungen.

Die fünfte Generation QD-OLED stellt im Übrigen 1.500 cd/m² Spitzenhelligkeit und eine Schriftdarstellung mit nur noch minimalen Farbsäumen in Aussicht. Der Triple-Hz-Modus erlaubt neben 4K360 wahlweise ein Umschalten auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 520 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 680 Hz. Es mangelt folglich nicht an Optionen, um Bildqualität, Framerate, Bewegtbildschärfe oder Input-Lag zu bevorzugen. Um Tearing (Bildrisse) in Spielen zu eliminieren, kann auf G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zurückgegriffen werden.

Teil der Schnittstellenauswahl sind beispielsweise ein DisplayPort 2.1 mit 80 Gbit/s (UHBR20) samt passendem Verbindungskabel im Lieferumfang und ein USB-C-Anschluss mit 98 W Ladeleistung. Auch HDMI 2.1 dürfte an Bord sein. Um OLED-Einbrennrisiken zu verringern, setzt MSI unter anderem auf einen KI-gestützten CMOS-Sensor, der zuverlässig Personen vor dem Bildschirm erkennen können soll und zu diesem Zweck alle 0,2 ms Bilder macht und analysiert. Laut Hersteller geschehe der ganze Prozess lokal und sei demnach datenschutzfreundlich gestaltet. Im Fall der Abwesenheit des Nutzers schaltet der Sensor den Monitor automatisch ab – und wieder ein, sobald der Anwender zurückkehrt.

MSI wird den MPG OLED 322URDX36 auf der kommenden Woche stattfindenden Computex präsentieren. Bis dahin ist vermutlich mit weiteren Eckdaten zu rechnen. Wann und zu welchem Preis eine deutsche Marktfreigabe des Produktes erwartet werden darf, ist noch unklar.