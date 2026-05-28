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Tandem-OLED, 4K120, KVM und Mac-Modi

MSI enthüllt neuen PRO MAX 271UPXW12G

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MSI enthüllt neuen PRO MAX 271UPXW12G
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MSI hat einen neuen 26,5-Zoll-Monitor für Business- und Office-Zwecke vorgestellt. Der mit weißem Design antretende PRO MAX 271UPXW12G ist ein Tandem-QD-OLED-Modell mit DarkArmor, also einer speziellen gehärteten Beschichtung, die rötliche bzw. lilafarbene Farbstiche in hellen Räumen verringern soll. Durch die 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) wird eine Punktdichte von rund 166 ppi erreicht. Die maximale Bildwiederholfrequenz beläuft sich auf 120 Hz, die Spitzenhelligkeit auf 1.000 cd/m², die Reaktionszeit auf 0,03 ms (Grau zu Grau), die Farbtiefe auf 10 Bit und der Kontrastumfang auf 1.500.000.1.

Die VESA-Zertifizierungen ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 stellen eine jeweils ordentliche Bewegtbildschärfe und HDR-Erfahrung in Aussicht. Wer zwischendurch Tearing-freie Spiele genießen möchte, kann auf FreeSync Premium Pro zurückgreifen. Die Pantone-validierte Neuheit weist im Übrigen eine solide Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 2) auf und bringt sowohl PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) als auch einen KVM-Switch mit sich. Hinsichtlich Farbraumabdeckungen wirbt MSI mit 138,2 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 97,5 % Adobe RGB. Die beiden verbauten Lautsprecher fallen mit jeweils 2,5 W schwach aus.

MSI PRO MAX 271UPXW12G mit 4K-OLED und KVM
MSI PRO MAX 271UPXW12G mit 4K-OLED und KVM
MSI PRO MAX 271UPXW12G mit 4K-OLED und KVM
MSI PRO MAX 271UPXW12G mit 4K-OLED und KVM

Was Schnittstellen angeht, stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4a, zwei USB-C-Anschlüsse (DP-Alt-Modus, 15, bzw. 98 W PD), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Die Ergonomie-Funktionen überzeugen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenanpassbarkeit um 150 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Ebenso wenig fehlt ein Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung. MSI ermöglicht Nutzern zudem eine Aktualisierung der Monitor-Firmware.

Laut Hersteller sei der Bildschirm in Kombination mit Apple-Mac-Produkten geeignet, da er neben USB-C spezielle Modi wie "M-Color" (passt das Farbprofil an das Mac-Gerät an) und "M-Sync" (ermöglicht eine Regelung der Lautstärke und Helligkeit über die Mac-Tasten) an Bord hat. OLED Care 3.0 und ein Custom-Heatsink versprechen eine Minimierung von OLED-Einbrennrisiken. Ein Panel-Refresh wird spätestens alle 24 Stunden ausgeführt. 

Der mit drei Jahren Garantie samt Burn-in-Abdeckung versehene MSI PRO MAX 271UPXW12G bekam noch keinen deutschen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verpasst. In den USA startet der 26,5-Zöller für rund 650 US-Dollar (umgerechnet ca. 559 Euro).

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