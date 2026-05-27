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Die TPV-Technology-Tochter MMD erweitert ihre Philips-Evnia-Serie mit dem 32M2N8900P, einem QD-OLED-basierten 31,5-Zöller, der zu einem UVP von 999 Euro antreten soll. Der Gaming-Monitor wartet mit einem weißen Design auf und kann die 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz darstellen. ClearMR 13000 verspricht eine hohe Bewegtbildschärfe, DisplayHDR True Black 500 ein ordentliches HDR-Erlebnis. Das rückseitig integrierte dreiseitige Ambiglow sorgt auf Wunsch für KI-gestützte dynamische Beleuchtungseffekte.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, ein 0,03 ms schneller Grauwechsel und Helligkeitswerte von 300 cd/m² (100 % APL in SDR), 515 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Weiterhin wird mit 149 % sRGB, 99,5 % DCI-P3, 97,7 % Adobe RGB und einer soliden Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2) geworben. Die Punktdichte beträgt rund 140 ppi. Für die Eliminierung von unschönen Bildrissen (Tearing) zeichnet G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Wer möchte, kann per OSD ein smartes Fadenkreuz-Overlay einblenden lassen.

Zwei DTS-fähige 5-W-Lautsprecher sind ebenso mit von der Partie wie ein KVM-Switch und ein MultiView-Feature, das Inhalte von mehreren verbundenen Endgeräten zeitgleich anzeigen kann. Die Schnittstellenauswahl umfasst einen DisplayPort 2.1, zwei wahrscheinlich 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), einen Kopfhörerausgang sowie zwei USB-C-Anschlüsse (davon einer mit DP-Alt-Modus und 65 W PD). Ob der DisplayPort 54 oder 80 Gbit/s erzielt, ist unklar. Über die Software Evnia Precision Center kann der 32M2N8900P komfortabel und ohne OSD-Umweg eingestellt werden.

Hinsichtlich der Ergonomie-Funktionen wirbt Philips mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Auf Pivot wird offenbar verzichtet. Der Evnia 32M2N8900P weist einen Strombedarf von 32 W in SDR und 60 W in HDR auf, wiegt 8,09 kg ohne bzw. 9,48 kg mit Standfuß und soll Onlinehändler-Listungen zufolge ab Juni 2026 erhältlich sein.