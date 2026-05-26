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4K, 165 Hz, QD-OLED und DarkShield

AOC China listet Gaming-Display U27G4D

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AOC China listet Gaming-Display U27G4D
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Der taiwanesische Hersteller AOC erweitert sein Gaming-Monitor-Sortiment mit dem U27G4D, der bislang nur auf der offiziellen chinesischen Website des Unternehmens gelistet wird. Das verbaute QD-OLED-Panel wird mit EL Gen 3 beworben und setzt auf einen DarkShield, der die Kratzfestigkeit von 2H auf 3H erhöht und verringerte rötliche oder lilafarbene Farbstiche aufweist. Der 26,5-Zöller löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf, verspricht eine maximale Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert worden. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 166 ppi.

Das Kontrastverhältnis beträgt 1.500.000:1, die Farbtiefe 10 Bit, die Reaktionszeit 0,03 ms (Grau zu Grau) und die Leuchtdichte 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR), bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Im Übrigen nennt das Datenblatt 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB und einen Delta-E-Wert von unter 2. Neben der Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync steht ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe zur Verfügung – beides gemeinsam einsetzen kann man allerdings nicht. Wer möchte, blendet per OSD ein Fadenkreuz-Overlay oder eine FPS-Anzeige ein.

AOC U27G4D mit OLED und DarkShield
AOC U27G4D mit OLED und DarkShield
AOC U27G4D mit OLED und DarkShield
AOC U27G4D mit OLED und DarkShield
AOC U27G4D mit OLED und DarkShield

PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) sind ebenso ein Teil der Ausstattung wie das sogenannte Uniform-Brightness-Feature, das eine gleichmäßige Ausleuchtung auf Kosten der Spitzenhelligkeit ermöglicht. Das Schnittstellenangebot des U27G4D besteht aus zwei 48 Gbit/s schnellen HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort und einem Kopfhörerausgang. Da der DisplayPort nur in Version 1.4 statt 2.1 vorliegt, muss man für 4K165 auf Kompression ("DSC") zurückgreifen oder eben auf die HDMI-Anschlüsse wechseln.

Der ohne Standfuß 4 kg schwere AOC U27G4D kann geneigt werden, seitlich drehen, in Pivot versetzen und um 130 mm in der Höhe verstellen, wartet mit einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) auf und steht noch ohne einen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da. Ob überhaupt eine Freigabe im Westen geplant ist, bleibt abzuwarten. OLED-Gaming-Bildschirme mit 4K, 240 Hz und besserer Ausstattung werden teils bereits im 500-Euro-Bereich angesiedelt, weshalb nicht auszuschließen wäre, dass die AOC-Neuheit im Fall eines Releases in Europa bei unter 500 Euro landet.

Quellen und weitere Links
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