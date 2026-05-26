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Der taiwanesische Hersteller AOC erweitert sein Gaming-Monitor-Sortiment mit dem U27G4D, der bislang nur auf der offiziellen chinesischen Website des Unternehmens gelistet wird. Das verbaute QD-OLED-Panel wird mit EL Gen 3 beworben und setzt auf einen DarkShield, der die Kratzfestigkeit von 2H auf 3H erhöht und verringerte rötliche oder lilafarbene Farbstiche aufweist. Der 26,5-Zöller löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K-UHD, 16:9) auf, verspricht eine maximale Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert worden. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 166 ppi.

Das Kontrastverhältnis beträgt 1.500.000:1, die Farbtiefe 10 Bit, die Reaktionszeit 0,03 ms (Grau zu Grau) und die Leuchtdichte 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR), bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Im Übrigen nennt das Datenblatt 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB und einen Delta-E-Wert von unter 2. Neben der Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync steht ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe zur Verfügung – beides gemeinsam einsetzen kann man allerdings nicht. Wer möchte, blendet per OSD ein Fadenkreuz-Overlay oder eine FPS-Anzeige ein.

PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) sind ebenso ein Teil der Ausstattung wie das sogenannte Uniform-Brightness-Feature, das eine gleichmäßige Ausleuchtung auf Kosten der Spitzenhelligkeit ermöglicht. Das Schnittstellenangebot des U27G4D besteht aus zwei 48 Gbit/s schnellen HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort und einem Kopfhörerausgang. Da der DisplayPort nur in Version 1.4 statt 2.1 vorliegt, muss man für 4K165 auf Kompression ("DSC") zurückgreifen oder eben auf die HDMI-Anschlüsse wechseln.

Der ohne Standfuß 4 kg schwere AOC U27G4D kann geneigt werden, seitlich drehen, in Pivot versetzen und um 130 mm in der Höhe verstellen, wartet mit einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) auf und steht noch ohne einen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da. Ob überhaupt eine Freigabe im Westen geplant ist, bleibt abzuwarten. OLED-Gaming-Bildschirme mit 4K, 240 Hz und besserer Ausstattung werden teils bereits im 500-Euro-Bereich angesiedelt, weshalb nicht auszuschließen wäre, dass die AOC-Neuheit im Fall eines Releases in Europa bei unter 500 Euro landet.