Werbung

MSI listet auf seiner offiziellen Website einen neuen ultrabreiten Gaming-Monitor namens MAG 346CQDF E20. Mit Blick auf die Ausstattung könnte der 34-Zöller im Budgetsegment angesiedelt werden, obschon er mit zwei Features aus der Masse heraussticht – dazu später mehr. Das verbaute Rapid-VA-Panel weist eine Krümmung von 1.500R auf, soll einen 4.000:1-Kontrast erzielen und stemmt die UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9) bei maximal 200 Hz. Des Weiteren nennt das Datenblatt 0,5 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 300 cd/m² Helligkeit, 120 % sRGB, 95 % DCI-P3 und 85 % Adobe RGB.

MSI stattet den MAG 346CQDF E20 mit einem Dual-Hz-Modus aus. Wem Framerate, Input-Lag oder Bewegtbildschärfe in UWQHD in einem Spiel nicht ausreicht, der kann auf eine ultrabreite HD-Auflösung (1.720 x 720 Pixel, 21:9) wechseln und auf bis zu 400 Hz beschleunigen. Beim Auflösungswechsel wird stets die passende Bildwiederholrate eingestellt: Spielte man zuvor also etwa in UWQHD und 100 Hz, wird auf HD und 200 Hz umgeschaltet. Der Hersteller wirbt außerdem mit sogenanntem Super Low Motion Blur Sync, das die Anti-Tearing-Maßnahme Adaptive Sync mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe kombinieren kann – ähnlich wie man es beispielsweise von ASUS ELMB-Sync kennt.

Per OSD kann ein smartes Fadenkreuz-Overlay eingeblendet werden, das auf Basis des Spielhintergrundes seine Farbe dynamisch anpasst. Von HDR-Unterstützung ist ebenfalls die Rede, doch dürfte der MAG 346CQDF E20 in dieser Disziplin wegen des fehlenden Dimmings und der zu mäßigen Leuchtdichte kaum überzeugen können. Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei HDMI-2.0b-Eingänge, einen DisplayPort 1.4a und einen Kopfhörerausgang. Nur per DisplayPort sind volle 200 Hz in UWQHD möglich, während HDMI auf 100 Hz begrenzt. HD kann hingegen stets mit 400 Hz dargestellt werden. Bei der Ergonomie gibt sich MSI geizig und bietet lediglich eine Neigungsverstellung, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) sowie eine flimmerreduzierte Hintergrundbeleuchtung.

Der MSI MAG 346CQDF E20 wiegt ohne Standfuß 5,8 kg, wartet mit PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) auf und hat eine Punktdichte von rund 109 ppi (in UWQHD). Einen deutschen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis bleibt der Hersteller noch schuldig.