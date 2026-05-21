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Samsung hat zum kürzlich enthüllten OLED-Gaming-Display Odyssey G73SH eine offizielle deutsche Produktseite eröffnet, die zahlreiche Informationen bereithält. Es handelt sich um ein 31,5 Zoll großes QD-OLED-Exemplar, das nativ mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 165 Hz erreicht und eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 trägt. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 140 ppi, die Reaktionszeit auf 0,03 ms (Grau zu Grau), die Farbtiefe auf 10 Bit, die typische Leuchtdichte auf 275 cd/m² (wahrscheinlich 100 % APL in SDR) und der Kontrastumfang auf 1.500.000:1.

Die Pantone-validierte Neuheit verfügt über eine Dual-Hz-Funktion, sodass man zwecks höherer Frameraten oder eines geringeren Input-Lags jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und bis zu 330 Hz wechseln kann. Oftmals erfordert die Umschaltung allerdings einen Neustart des jeweiligen Games, damit die Wunschauflösung greift. Für Tearing-freie Spielesessions zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Per OSD kann man im Übrigen auf einen Schwarzstabilisator und ein Fadenkreuz-Overlay zurückgreifen.

Des Weiteren wird der Odyssey OLED G73SH mit HDR10+ Gaming beworben, das Helligkeit und Kontrast in Echtzeit optimieren und eine verbesserte HDR-Darstellung in (nach wie vor wenigen offiziell unterstützten) Spielen erzielen können soll. Zu letzteren gehören unter anderem Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Crimson Desert und Cyberpunk 2077. Was Schnittstellen angeht, bringt der 31,5-Zöller jeweils einen HDMI-Eingang, DisplayPort und Kopfhörerausgang mit sich, wobei mutmaßlich von HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 ausgegangen werden kann. Auto Source Switch+ wechselt selbstständig den Signaleingang, wenn zwei Endgeräte verbunden werden.

Die Ergonomie-Funktionen umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 105 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Der mit nur zwei Jahren Garantie versehene Samsung Odyssey OLED G73SH wiegt 3,3 kg ohne und 4,8 kg mit Standfuß, weist einen Strombedarf von 41 W in SDR bzw. 72 W in HDR auf und steht noch ohne deutsche Release-Details da. Ähnlich ausgestattete Mitbewerber wie der LG UltraGear OLED 32GX850A werden im 600-Euro-Bereich angesiedelt – viel teurer darf das Samsung-Modell folglich nicht werden, um konkurrenzfähig zu sein.