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In diesem Jahr will NVIDIA mit seiner G-SYNC-Pulsar-Technologie durchstarten. Anfang des Jahres konnten wir uns selbst einen Eindruck von der Strobing-Technik verschaffen. Die aktuell schnelle Weiterentwicklung zeigt sich auch in einer schnellen Folge der Firmware-Updates. Nun erschienen ist die Version 1.1.6, die folgende Änderungen mitbringt:

Improved G-SYNC Pulsar operation for 100 to 180 FPS range.

Fixed monitor white-point value in EDID to D65 white-point value.

Fixed input auto-switch issue.

Fixed cable detection issue affecting input switching when using a DP80 cable.

Fixed occasional frame skip issue when second input is active.

Demnach wurde vor allem der Bereich zwischen 100 und 180 FPS angepasst bzw. die Darstellung verbessert. Auch in der Erkennung des Input-Signals sowie von Fehlern im Kontext des Betriebs von zwei Eingängen soll es Verbesserungen geben.

Videocardz verweist dazu noch auf die Firmware-Version 1.1.4, die kurz zuvor erschienen ist:

G-SYNC Pulsar optimizations

Eliminated sharp double images when operating under 90 FPS

In-monitor FPS indicator now works correctly below 90 FPS

Added a fixed ULMB2 60 Hz strobing mode (for games locked to 60Hz)

Aktuell ist die Firmware 1.1.6 für die Monitor-Modelle Acer Predator XB273U F5, AOC AGON PRO AG276QSG2, ASUS ROG STRIX Pulsar XG27AQNGV und MSI MPG 272QRF X36 erschienen. Ausgeführt wird das Update über die Support-Seite des Monitor-Herstellers, direkt im Browser. Die Verbindung von System und Monitor wird via USB-Kabel hergestellt.

Aktuell in Deutschland erhältlich sind vier Modelle ab einem Preis von 569 Euro.

G-SYNC Pulsar ist immer auch ein Kompromiss

Displays mit G-Sync Pulsar setzen nicht länger auf einen von NVIDIA entwickelten Scaler. Stattdessen kommt ein spezielles Modell von MediaTek zum Einsatz, auf dem zusätzlich ein NVIDIA-eigenes Baseband läuft. Derzeit arbeitet NVIDIA daran, weitere Scaler zu zertifizieren und mit der eigenen Software auszustatten. Neben dem passenden Scaler stellt NVIDIA zudem Anforderungen an das IPS-Panel, insbesondere an die Hintergrundbeleuchtung. Diese muss bestimmte Vorgaben erfüllen, damit sich G-Sync Pulsar technisch umsetzen lässt. Das schnelle und gezielte Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung – das sogenannte Backlight Strobing – haben wir im unten stehenden Video darzustellen versucht.

Der persönliche Eindruck von G-Sync Pulsar fällt positiv aus. Das Bild wirkt sichtbar schärfer und Bewegungsunschärfen sind im direkten Vergleich deutlich reduziert.

Die Entscheidung für G-Sync Pulsar bedeutet allerdings auch einen Kompromiss, denn mit OLED-Displays ist die Technik derzeit nicht kompatibel. OLEDs bieten inzwischen klare Vorteile bei Farbraum und Schwarzwerten und erreichen mittlerweile ebenfalls hohe Bildwiederholungsraten.

G-Sync Pulsar richtet sich daher vor allem an kompetitive Spieler, für die eine möglichst klare Bewegungsdarstellung höchste Priorität besitzt. Auch Nutzer, die besonders empfindlich auf Bewegungsunschärfen reagieren, könnten zu einem entsprechenden Monitor greifen. Für viele andere dürfte ein OLED-Monitor weiterhin die attraktivere Wahl sein.